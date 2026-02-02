Horóscopo: veja previsão dos signos para esta segunda, 2 de fevereiro

ÁRIES

Para o signo de Áries, o céu da semana indica uma oscilação entre expansão e retração emocional, pedindo uma moderação consciente. Com a Lua transitando na área social-íntima e Mercúrio entrando na área de crise, pode ser um bom momento para refletir objetivamente sobre mudanças em seus comportamentos.

TOURO

Para quem é do signo de Touro, o céu indica a necessidade de melhorar a convivência com pessoas próximas e buscar mais independência na área familiar e de relacionamentos. Dê valor às alianças fraternas e coopere para o bem de todos, pois Mercúrio entra na área das amizades.

GÊMEOS

Para o signo de Gêmeos, o céu indica chances de melhorias na área de trabalho, conforme Mercúrio adentra essa região. É um bom momento para ajustar processos e organizar a rotina profissional.

CÂNCER

Para o signo de Câncer, o céu da semana indica um bom momento para reavaliar a gestão financeira e priorizar o que é realmente importante. Mercúrio entrando na sua casa espiritual potencializa reflexões necessárias.

LEÃO

Para o signo de Leão, o céu indica uma atenção maior à vida privada nessa semana. É um bom momento para desacelerar, reavaliar e ajustar, com a Lua transitando de seu signo para a área familiar, do pleno ao minguante. Aproveite a entrada de Mercúrio na área íntima para explorar sua capacidade introspectiva.

VIRGEM

Para o signo de Virgem, o céu mostra a comunicação como foco dos próximos dias. Atenção ao expressar insatisfações, principalmente com a Lua passando pela área de crise e ideias. Com a entrada de Mercúrio na área de relacionamentos, seja claro e objetivo.

LIBRA

Para o signo de Libra, o céu indica tendência fraternal e generosidade nas relações, sugerindo cautela com finanças e possível necessidade de reajuste nas rotinas diárias. Pode ser um bom momento para organizar e fortalecer seu relacionamento, focando em equilíbrio emocional e futuro da relação.

ESCORPIÃO

Para o signo de Escorpião, o céu indica semana de reflexão sobre os caminhos profissionais que pretende seguir. Pode ser um bom momento para alinhar seu trabalho com sua verdadeira identidade. Aproveite também para ampliar as conversas dentro de seu grupo de amigos, com a ajuda de Mercúrio.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, a segunda-feira pode ser um dia de reflexão e autoconhecimento. Algumas fragilidades podem surgir, mas veja como uma chance para fazer ajustes em sua vida. Com a Lua na área espiritual e crise, há uma indicação para valorizar as conversas a fim de buscar novas percepções.

CAPRICÓRNIO

Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma semana de revisões voltadas para aprimorar suas relações sociais. Pode ser um bom momento para valorizar conexões que impactem de forma significativa em sua vida. Aproveite a clareza e a objetividade em suas conversas.

AQUÁRIO

Para o signo de Aquário, o céu desta segunda-feira indica oportunidades para reajustar a forma como vivencia suas parcerias, focando mais nas prioridades. Sua habilidade de gerir se torna mais objetiva e prática, com o ingresso de Mercúrio na área material.

PEIXES

Para o signo de Peixes, o céu indica um bom momento para desacelerar e refletir, contribuindo para seu crescimento pessoal, especialmente com a Lua na fase do cotidiano ao espiritual. Mercúrio em Peixes torna sua comunicação mais objetiva.





O Anjo: Seheiah

Este Anjo auxilia contra os tormentos, as doenças e os parasitas. A pessoa sob sua influência terá bom senso, agirá com prudência e sabedoria. Resistirá a tudo com dignidade e tudo em sua vida funcionará de modo perfeito. Autêntico, verdadeiro, consegue sempre sair-se bem nas situações mais caóticas, devido às ideias luminosas que surgem repentinamente, com a ajuda do seu Anjo.





O SANTO: Nossa Senhora das Candeias

Celebrada no dia 2 de fevereiro, data em que a Igreja faz memória da Festa Litúrgica da Apresentação do Senhor, Nossa Senhora das Candeias, da Luz, da Purificação ou da Candelária, tem sua história e vínculo a partir da purificação de Nossa Senhora e Apresentação do Menino Jesus no Templo, quarenta dias após o seu nascimento. Além disso, outras narrações relatam suas origens, como a lenda das Ilhas das Canárias e também a partir da devoção popular. Nossa Senhora das Candeias, pode ser também a Nossa Senhora da Luz, pois ambas apresentam Jesus, a Luz das nações. Nossa Senhora é portadora da luz que é Jesus. Todos os cristãos são convidados a receber essa luz e multiplicar as 'grandes maravilhas' operadas em Maria pelo Senhor.



