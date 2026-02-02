Jesuíta Barbosa apresenta peça em Fortaleza

Foto: ETHEL BRAGA/DIVULGAÇÃO Elenco conta com Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio

O ator pernambucano Jesuíta Barbosa, conhecido por atuar em obras como a cinebiografia "Homem com H" e a novela "Pantanal", chega a Fortaleza nos dias 27 e 28 de fevereiro para apresentar o espetáculo "Sonho Elétrico".

O Theatro José de Alencar é o local a receber a peça. A informação foi divulgada pelo Instituto Dragão do Mar (IDM), organização social (OS) responsável pela administração do equipamento cultural.

Até a publicação desta matéria, valores dos ingressos e horários das sessões não haviam sido divulgados. Em "Sonho Elétrico", Jesuíta Barbosa interpreta um artista e integrante de banda atingido por um raio.

Em estado de coma, ele atravessa o limiar entre a vida e a morte, mergulhando em suas memórias. Trabalho da Companhia Brasileira de Teatro, "Sonho Elétrico" tem texto original e direção de Marcio Abreu. O espetáculo foi criado em diálogo com a obra do neurocientista Sidarta Ribeiro.

O elenco conta com Jessyca Meireles, Idylla Silmarovi e Cleomácio Inácio.

A apresentação integra a iniciativa Série Cênica, realizado pelo Instituto Dragão do Mar e pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Secretaria da Cultura do Ceará (Secult-CE). Ingressos serão disponibilizados em breve. (Miguel Araujo)

"Sonho Elétrico" em Fortaleza

Quando: sexta-feira, 27, e sábado, 28 de fevereiro; horários ainda serão divulgados

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: valores ainda serão divulgados