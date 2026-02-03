Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça-feira, 3 de fevereiro (03/02)

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, a terça-feira apresenta perspectivas de ser bem produtiva para rotinas diárias. O céu indica a possibilidade de sua vida se organizar melhor, impactando positivamente seu humor e das pessoas ao redor. Tente expressar sua fraternidade, pois há chances de receber o mesmo em troca.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica que praticar empatia pode facilitar o entendimento dos outros. Há chance de estreitar laços sociais e profissionais com seu charme e inteligência.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, o céu indica disposição para lidar com a vida familiar e tarefas do dia a dia, num contexto de otimismo e generosidade.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um dia de facilidade na comunicação e grande impacto sobre as pessoas graças ao aspecto entre Lua e Júpiter. Use palavras com sabedoria e tenha sensibilidade ao abordar temas delicados.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, pode ser um bom momento para resolver dilemas financeiros. O céu aponta para uma grande chance de fazer boas escolhas nos aspectos materiais. Aproveite para valorizar parcerias e unir talentos.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica chances de progresso em projetos graças a colaborações, com a lua e Júpiter proporcionando ótimas chances de interação pessoal. Procure gerir os deveres diários de forma agradável.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica uma fase favorável para superar desafios no trabalho e aumentar oportunidades profissionais. Ser sociável pode trazer contatos úteis.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu para o signo de Escorpião indica ações motivadas pelo interesse coletivo, o que pode despertar colaboração e fraternidade no seu convívio. Estar disposto a ajudar pode beneficiar seu ambiente familiar.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica que há possibilidade de seu tato criativo favorecer o desempenho no trabalho, ao reconhecer oportunidades, graças a Lua e Júpiter.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, os céus indicam um bom momento para articulações interpessoais. Trocas intelectuais e a combinação de talentos podem trazer eficácia em suas ações.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, esta terça-feira sugere um dia animador para melhoria das atividades diárias, tanto em casa como no trabalho. A configuração entre Lua e Júpiter indica possibilidade de expansão de perspectivas. Além disso, o encontro de Marte, Sol, Mercúrio e Vênus pode valorizar ainda mais sua autenticidade.