Logo O POVO+
Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça-feira, 3 de fevereiro (03/02)
Comentar
Vida & Arte

Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça-feira, 3 de fevereiro (03/02)

Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça-feira, 3 de fevereiro (03/02)
Edição Impressa
Tipo Notícia Por
Comentar

Áries

21/03 a 20/04

Para o signo de Áries, a terça-feira apresenta perspectivas de ser bem produtiva para rotinas diárias. O céu indica a possibilidade de sua vida se organizar melhor, impactando positivamente seu humor e das pessoas ao redor. Tente expressar sua fraternidade, pois há chances de receber o mesmo em troca.

Touro

21/04 a 20/05

Para o signo de Touro, o céu indica que praticar empatia pode facilitar o entendimento dos outros. Há chance de estreitar laços sociais e profissionais com seu charme e inteligência.

Gêmeos

21/05 a 20/06

Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, o céu indica disposição para lidar com a vida familiar e tarefas do dia a dia, num contexto de otimismo e generosidade.

Câncer

21/06 a 22/07

Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um dia de facilidade na comunicação e grande impacto sobre as pessoas graças ao aspecto entre Lua e Júpiter. Use palavras com sabedoria e tenha sensibilidade ao abordar temas delicados.

Leão

23/07 a 22/08

Para o signo de Leão, pode ser um bom momento para resolver dilemas financeiros. O céu aponta para uma grande chance de fazer boas escolhas nos aspectos materiais. Aproveite para valorizar parcerias e unir talentos.

Virgem

23/08 a 22/09

Para o signo de Virgem, o céu indica chances de progresso em projetos graças a colaborações, com a lua e Júpiter proporcionando ótimas chances de interação pessoal. Procure gerir os deveres diários de forma agradável.

Libra

23/09 a 22/10

Para o signo de Libra, o céu indica uma fase favorável para superar desafios no trabalho e aumentar oportunidades profissionais. Ser sociável pode trazer contatos úteis.

Escorpião

23/10 a 21/11

O céu para o signo de Escorpião indica ações motivadas pelo interesse coletivo, o que pode despertar colaboração e fraternidade no seu convívio. Estar disposto a ajudar pode beneficiar seu ambiente familiar.

Sagitário

22/11 a 21/12

Para o signo de Sagitário, o céu indica que há possibilidade de seu tato criativo favorecer o desempenho no trabalho, ao reconhecer oportunidades, graças a Lua e Júpiter.

Capricórnio

22/12 a 20/01

Para o signo de Capricórnio, os céus indicam um bom momento para articulações interpessoais. Trocas intelectuais e a combinação de talentos podem trazer eficácia em suas ações.

Aquário

21/01 a 18/02

Para o signo de Aquário, esta terça-feira sugere um dia animador para melhoria das atividades diárias, tanto em casa como no trabalho. A configuração entre Lua e Júpiter indica possibilidade de expansão de perspectivas. Além disso, o encontro de Marte, Sol, Mercúrio e Vênus pode valorizar ainda mais sua autenticidade.

Peixes

19/02 a 20/03

Para o signo de Peixes nesta terça, o céu indica uma postura mais sociável, tornando suas interações prazerosas e estimulantes. Confie em si para superar desafios, considerando a harmonia entre Marte, Sol, Mercúrio e Vênus.

Anjo

O ANJO

: Reyel

Quem nasce sob esta influência, se distinguirá por suas qualidades, por seu zelo em propagar a verdade e destruir os escritos falsos e caluniadores. Sua conduta será exemplar, amará a verdade, a paz, a justiça, a tradição, a liberdade e o silêncio. Seguirá as regras divinas conforme sua consciência e dirigirá associações de caridade ou místicas, com o lema de não corrupção.

 

Santo

O SANTO

: São Brás

São Brás, também conhecido como São Braz ou São Biagio, foi um médico e bispo cristão que viveu nos primeiros séculos do Cristianismo. Ele é venerado como um santo na Igreja Católica. Nasceu em Sebaste, na Armênia, por volta do ano 300 d.C. Ele estudou medicina e tornou-se médico, dedicando-se a curar os enfermos. Posteriormente, sentindo um chamado espiritual, decidiu dedicar sua vida ao serviço religioso. Sua reputação como médico e cristão devoto atraiu a atenção da comunidade cristã local, e ele foi escolhido como bispo de Sebaste. São Brás exerceu seu ministério episcopal com zelo, orientando sua comunidade no caminho da fé cristã. A festa de São Brás é celebrada em 3 de fevereiro na Igreja Católica.

 

Por personare.com.br | a.martins@personare.com.br
Icone Personare
O que você achou desse conteúdo?