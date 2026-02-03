Horóscopo: veja previsão dos signos para esta terça-feira, 3 de fevereiro (03/02)

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, a terça-feira apresenta perspectivas de ser bem produtiva para rotinas diárias. O céu indica a possibilidade de sua vida se organizar melhor, impactando positivamente seu humor e das pessoas ao redor. Tente expressar sua fraternidade, pois há chances de receber o mesmo em troca.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica que praticar empatia pode facilitar o entendimento dos outros. Há chance de estreitar laços sociais e profissionais com seu charme e inteligência.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, o céu indica disposição para lidar com a vida familiar e tarefas do dia a dia, num contexto de otimismo e generosidade.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um dia de facilidade na comunicação e grande impacto sobre as pessoas graças ao aspecto entre Lua e Júpiter. Use palavras com sabedoria e tenha sensibilidade ao abordar temas delicados.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, pode ser um bom momento para resolver dilemas financeiros. O céu aponta para uma grande chance de fazer boas escolhas nos aspectos materiais. Aproveite para valorizar parcerias e unir talentos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica chances de progresso em projetos graças a colaborações, com a lua e Júpiter proporcionando ótimas chances de interação pessoal. Procure gerir os deveres diários de forma agradável.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica uma fase favorável para superar desafios no trabalho e aumentar oportunidades profissionais. Ser sociável pode trazer contatos úteis.
23/10 a 21/11
O céu para o signo de Escorpião indica ações motivadas pelo interesse coletivo, o que pode despertar colaboração e fraternidade no seu convívio. Estar disposto a ajudar pode beneficiar seu ambiente familiar.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que há possibilidade de seu tato criativo favorecer o desempenho no trabalho, ao reconhecer oportunidades, graças a Lua e Júpiter.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, os céus indicam um bom momento para articulações interpessoais. Trocas intelectuais e a combinação de talentos podem trazer eficácia em suas ações.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, esta terça-feira sugere um dia animador para melhoria das atividades diárias, tanto em casa como no trabalho. A configuração entre Lua e Júpiter indica possibilidade de expansão de perspectivas. Além disso, o encontro de Marte, Sol, Mercúrio e Vênus pode valorizar ainda mais sua autenticidade.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes nesta terça, o céu indica uma postura mais sociável, tornando suas interações prazerosas e estimulantes. Confie em si para superar desafios, considerando a harmonia entre Marte, Sol, Mercúrio e Vênus.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, se distinguirá por suas qualidades, por seu zelo em propagar a verdade e destruir os escritos falsos e caluniadores. Sua conduta será exemplar, amará a verdade, a paz, a justiça, a tradição, a liberdade e o silêncio. Seguirá as regras divinas conforme sua consciência e dirigirá associações de caridade ou místicas, com o lema de não corrupção.
O SANTO
São Brás, também conhecido como São Braz ou São Biagio, foi um médico e bispo cristão que viveu nos primeiros séculos do Cristianismo. Ele é venerado como um santo na Igreja Católica. Nasceu em Sebaste, na Armênia, por volta do ano 300 d.C. Ele estudou medicina e tornou-se médico, dedicando-se a curar os enfermos. Posteriormente, sentindo um chamado espiritual, decidiu dedicar sua vida ao serviço religioso. Sua reputação como médico e cristão devoto atraiu a atenção da comunidade cristã local, e ele foi escolhido como bispo de Sebaste. São Brás exerceu seu ministério episcopal com zelo, orientando sua comunidade no caminho da fé cristã. A festa de São Brás é celebrada em 3 de fevereiro na Igreja Católica.