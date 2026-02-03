'O Diabo Veste Prada 2' ganha trailer com retorno do elenco original

Foto: STILL DE "O DIABO VESTE PRADA 2"/20th Century Studios/Divulgação "O Diabo Veste Prada 2" chega aos cinemas no dia 30 de abril

Vinte anos após o lançamento do primeiro filme, “O Diabo Veste Prada 2” ganhou trailer oficial neste domingo, 1° de fevereiro. A sequência do longa de 2006 chega aos cinemas no dia 30 de abril.

O clássico da cultura pop dos anos 2000 que uniu moda, jornalismo e cinema, segue com elenco principal do primeiro filme.

Entre os protagonistas estão: Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci. Assim como a direção que volta a ser assinada por David Frankel, com roteiro de Aline Brosh McKenna.

No segundo filme, Miranda, interpretado por Streep, precisa lidar com as mudanças em sua carreira após o declínio das revistas pelas quais era responsável.

Entre conflitos, ela ainda enfrenta a sua antiga assistente, Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt, que se tornou uma executiva de um grupo de luxo.

As principais temáticas que o longa deve abordar serão as transformações do mercado editorial diante do avanço das redes sociais.

Além do elenco original, também se juntam novos nomes, entre eles: Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, B.J. Novak, Pauline Chalamet.

Assim como os atores: Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen e Conrad Ricamora, o que amplia o alcance narrativo do filme. (Bianca Raynara/Especial para O POVO)



