Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 4 de fevereiro

21/03 a 20/04
O céu indica que o signo de Áries pode se destacar no trabalho com ideias ousadas e incomuns. Explore rotas diferentes das usuais e converse com calma com colegas para evitar conflitos, pois o ambiente pode estar tenso.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, a harmonia entre Lua e Urano sugere um dia sociável, com oportunidades na área cultural e mentalidade aberta ao diverso. Porém, tenha cuidado com julgamentos exagerados, que podem levar a conflitos; o céu indica que esse é um momento para amadurecer. Procure ter cautela com as finanças.
21/05 a 20/06
O céu indica um dia de maior destreza na gestão das demandas da casa para o signo de Gêmeos, facilitando resolver desafios de modo criativo e melhorar a rotina. No entanto, é interessante não assumir mais do que pode aguentar.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica uma abertura para troca de ideias e um ganho mental nesta quarta-feira. No entanto, pode ser bom evitar conflitos ideológicos com aqueles que fazem críticas em excesso.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que a criatividade poderá ser uma grande aliada na gestão de recursos materiais. Existe a chance de iniciativas ousadas, justamente pela sintonia entre Lua e Urano. Porém, é essencial ter um planejamento financeiro para evitar possíveis endividamentos.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, nesta quarta-feira, o céu indica chances de mudanças que podem gerar expansão em seus horizontes. Reveja planos e expectativas na vida amorosa, com tranquilidade e menos esforço.
23/09 a 22/10
O céu indica para o signo de Libra uma chance de se posicionar de forma corajosa perante os desafios, o que pode levar a uma renovação em situações obsoletas ao seu redor. No entanto, ações fora do comum podem mexer com sua rotina, por isso, observe antes de agir.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de dinamismo social, com conversas estimulantes e divertidas. Ignore críticas severas ao seu comportamento. No amor, há chance de demonstrar força frente aos desafios, lidando assertivamente com as demandas da relação, especialmente em um cenário astral favorável à sua união.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica vantagens no desempenho profissional e abordagens ousadas podem dar a liderança. As ideias arrojadas rejuvenescem o ambiente de trabalho. Evite acumular demasiadas responsabilidades. Já no amor, é tempo de rever posturas e buscar maior abertura emocional para resolver conflitos com a pessoa amada.
22/12 a 20/01
O céu indica que esta quarta-feira pode trazer novas experiências para o signo de Capricórnio. É um bom momento para dinamizar a mente com atividades que expandam sua percepção sobre a vida e pessoas. Tome cuidado com os gastos e evite correr riscos. Na área amorosa, há chance de melhorar a relação se resolver pendências.
21/01 a 18/02
O céu indica uma oportunidade para o signo de Aquário se voltar para as questões íntimas e promover mudanças que aumentem a autoconfiança. Invista em si mesmo, mas seja cauteloso para não desestabilizar as finanças.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes nesta quarta-feira, o céu indica um momento de conexões intelectuais no seu círculo social. Abra-se para conhecer pessoas, mas preserve sua individualidade e não exponha assuntos sigilosos.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência é justo e vive em harmonia com seu universo. Por ser superprotegido por seu anjo, terá uma confiança inabalável em si mesmo e lutará sempre por grandes ideais. Amará os animais, a natureza e os homens com uma grande sinceridade. Terá conhecimento geral de todas as áreas, estando sempre reavaliando as situações em busca de uma visão mais objetiva.
O SANTO
É um santo português, nasceu em Lisboa no ano de 1647. Em 1673, foi ordenado sacerdote e enviado para evangelizar na Índia. Viveu em Goa, depois no Sul da Índia, onde aprofundou-se nos estudos. Homem que comunicava o Evangelho com a vida, ele buscava viver a enculturação para que muitos se rendessem ao amor de Deus num diálogo constante com as culturas, o que não quer dizer que sempre encontrou acolhimento. Junto aos povos de Maravá, ele evangelizou, e muitos foram batizados. Ao retornar desta missão, ele e outros catequistas acabaram sendo presos por soldados pagãos e anticristãos, e fizeram de tudo para que este sacerdote santo renunciasse à fé. Ele renunciou à própria vida e estava aberto para o martírio se fosse preciso.