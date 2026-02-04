Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 4 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 O céu indica que o signo de Áries pode se destacar no trabalho com ideias ousadas e incomuns. Explore rotas diferentes das usuais e converse com calma com colegas para evitar conflitos, pois o ambiente pode estar tenso.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, a harmonia entre Lua e Urano sugere um dia sociável, com oportunidades na área cultural e mentalidade aberta ao diverso. Porém, tenha cuidado com julgamentos exagerados, que podem levar a conflitos; o céu indica que esse é um momento para amadurecer. Procure ter cautela com as finanças.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu indica um dia de maior destreza na gestão das demandas da casa para o signo de Gêmeos, facilitando resolver desafios de modo criativo e melhorar a rotina. No entanto, é interessante não assumir mais do que pode aguentar.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica uma abertura para troca de ideias e um ganho mental nesta quarta-feira. No entanto, pode ser bom evitar conflitos ideológicos com aqueles que fazem críticas em excesso.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica que a criatividade poderá ser uma grande aliada na gestão de recursos materiais. Existe a chance de iniciativas ousadas, justamente pela sintonia entre Lua e Urano. Porém, é essencial ter um planejamento financeiro para evitar possíveis endividamentos.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, nesta quarta-feira, o céu indica chances de mudanças que podem gerar expansão em seus horizontes. Reveja planos e expectativas na vida amorosa, com tranquilidade e menos esforço.

Libra 23/09 a 22/10 O céu indica para o signo de Libra uma chance de se posicionar de forma corajosa perante os desafios, o que pode levar a uma renovação em situações obsoletas ao seu redor. No entanto, ações fora do comum podem mexer com sua rotina, por isso, observe antes de agir.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de dinamismo social, com conversas estimulantes e divertidas. Ignore críticas severas ao seu comportamento. No amor, há chance de demonstrar força frente aos desafios, lidando assertivamente com as demandas da relação, especialmente em um cenário astral favorável à sua união.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica vantagens no desempenho profissional e abordagens ousadas podem dar a liderança. As ideias arrojadas rejuvenescem o ambiente de trabalho. Evite acumular demasiadas responsabilidades. Já no amor, é tempo de rever posturas e buscar maior abertura emocional para resolver conflitos com a pessoa amada.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu indica que esta quarta-feira pode trazer novas experiências para o signo de Capricórnio. É um bom momento para dinamizar a mente com atividades que expandam sua percepção sobre a vida e pessoas. Tome cuidado com os gastos e evite correr riscos. Na área amorosa, há chance de melhorar a relação se resolver pendências.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu indica uma oportunidade para o signo de Aquário se voltar para as questões íntimas e promover mudanças que aumentem a autoconfiança. Invista em si mesmo, mas seja cauteloso para não desestabilizar as finanças.