Confira agenda cultural deste fim de semana em Fortaleza

Foto: Alexia Ferreira/Divulgação Obra "DE BRASIS", da cearense Alexia Ferreira, que integra exposição "Fazendo arte como não podia fazer quando criança"

Fazendo arte

Tem abertura nesta quinta-feira, 5, a exposição "Fazendo arte como não podia fazer quando criança", da artista Alexia Ferreira, no Centro Cultural Belchior. Com 19 obras da cearense, a mostra celebra a infância e busca apresentar as brincadeiras e o "fazer arte" de crianças negras. A exposição possui curadoria do arte-educador Rodrigo Lopes.

Quando: a partir de quinta-feira, 5. Visitação de terça-feira a sábado, das 9h às 21 horas

a partir de quinta-feira, 5. Visitação de terça-feira a sábado, das 9h às 21 horas Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito



Lançamento musical

Nesta sexta-feira, 6, a Hifive Discos & Bar recebe o músico cearense Caio Castelo em um evento especial. Lançando seu novo álbum, "V", o cantor e compositor irá apresentar o disco junto à banda formada por Ednar Pinho (baixo), Ayrton Pessoa (piano e sintetizadores) e Jully Nobre (bateria). O momento também contará com a cantora Lorena Nunes.

Quando: sexta-feira, 6, às 19 horas

sexta-feira, 6, às 19 horas Onde: Hifive Discos & Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles)

Hifive Discos & Bar (Vila Bachá, 5 - Meireles) Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira)

R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira) Vendas: Sympla



Série inédita

O Edifício Solar Praça Portugal recebe, nesta quinta-feira, 5, o lançamento da mostra visual do artista cearense José Guedes. Intitulada "Matissiana", a série de obras reúne seis produções inéditas, que mesclam entre si com variações de forma e cor.

Quando: quinta-feira, 5, às 18 horas

quinta-feira, 5, às 18 horas Período de vendas: até 5 de abril

até 5 de abril Onde: Solar da Praça Portugal (rua Visconde de Mauá, 777 - Meireles)

Solar da Praça Portugal (rua Visconde de Mauá, 777 - Meireles) Mais informações: @joseguedesart



Auê Feira

A Auê Feira Criativa realiza neste fim de semana a edição de fevereiro. Ocupando a Praça das Flores, o evento reúne mais de 130 expositores, com produtos de artesanato, gastronomia, vestuário, além de serviços e um espaço aberto para as crianças. No sábado, 7, o local terá apresentações gratuitas do Coletivo Fertinha e da cantora Iara Pamella. Já no domingo, 7, shows de Belinho (foto) e Superbanda.

Quando: sábado, 7, e domingo, 8, a partir das 16 horas

sábado, 7, e domingo, 8, a partir das 16 horas Onde: Praça das Flores (avenida Desembargador Moreira, s/n - Aldeota)

Praça das Flores (avenida Desembargador Moreira, s/n - Aldeota) Gratuito



Cantinho Literário

O Cantinho do Frango recebe a abertura da programação de 2026 da Escola do Livro Cearense. Em parceria com a Câmara Cearense do Livro (CCL), a entidade promove o Cantinho Literário, momento que reúne autores e leitores. Na data de abertura, 5 de fevereiro, a professora Giselle Figueiredo de Abreu irá desenvolver uma atividade de degustação de cafés junto a um bate-papo sobre a importância do livro.

Quando: quinta-feira, 5, às 18 horas

quinta-feira, 5, às 18 horas Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

Cantinho do Frango (rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Gratuito



Multicultural

O calçadão do Theatro José de Alencar é palco para uma apresentação que celebra as diversidades culturais. Com o espetáculo teatral "Volare: de Brasil para el Mundo", o Coletivo Paralelo aborda questões de migração e pertencimento a partir da linguagem do circo, palhaçaria e da música, mesclando com características cearenses que prometem divertir o público. A peça reúne artistas brasileiros, junto a elenco da Colômbia e da Venezuela.

Quando: sexta-feira, 6, às 17 horas

sexta-feira, 6, às 17 horas Onde: Calçada do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Calçada do Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito



Jazz em Cena

Seguindo com a programação do 11º Jazz em Cena, o evento recebe neste sábado, 7, a cantora Juliana Barreto e Grupo com a apresentação "Feminina". A artista cearense leva ao público influências do jazz e apresenta releituras de canções que ficaram marcadas nas vozes de Elis Regina, Nana Caymmi e Gal Costa.