Confira agenda cultural deste fim de semana em Fortaleza

Fazendo arte
Tem abertura nesta quinta-feira, 5, a exposição "Fazendo arte como não podia fazer quando criança", da artista Alexia Ferreira, no Centro Cultural Belchior. Com 19 obras da cearense, a mostra celebra a infância e busca apresentar as brincadeiras e o "fazer arte" de crianças negras. A exposição possui curadoria do arte-educador Rodrigo Lopes.
Lançamento musical
Nesta sexta-feira, 6, a Hifive Discos & Bar recebe o músico cearense Caio Castelo em um evento especial. Lançando seu novo álbum, "V", o cantor e compositor irá apresentar o disco junto à banda formada por Ednar Pinho (baixo), Ayrton Pessoa (piano e sintetizadores) e Jully Nobre (bateria). O momento também contará com a cantora Lorena Nunes.
Série inédita
O Edifício Solar Praça Portugal recebe, nesta quinta-feira, 5, o lançamento da mostra visual do artista cearense José Guedes. Intitulada "Matissiana", a série de obras reúne seis produções inéditas, que mesclam entre si com variações de forma e cor.
Auê Feira
A Auê Feira Criativa realiza neste fim de semana a edição de fevereiro. Ocupando a Praça das Flores, o evento reúne mais de 130 expositores, com produtos de artesanato, gastronomia, vestuário, além de serviços e um espaço aberto para as crianças. No sábado, 7, o local terá apresentações gratuitas do Coletivo Fertinha e da cantora Iara Pamella. Já no domingo, 7, shows de Belinho (foto) e Superbanda.
Cantinho Literário
O Cantinho do Frango recebe a abertura da programação de 2026 da Escola do Livro Cearense. Em parceria com a Câmara Cearense do Livro (CCL), a entidade promove o Cantinho Literário, momento que reúne autores e leitores. Na data de abertura, 5 de fevereiro, a professora Giselle Figueiredo de Abreu irá desenvolver uma atividade de degustação de cafés junto a um bate-papo sobre a importância do livro.
Multicultural
O calçadão do Theatro José de Alencar é palco para uma apresentação que celebra as diversidades culturais. Com o espetáculo teatral "Volare: de Brasil para el Mundo", o Coletivo Paralelo aborda questões de migração e pertencimento a partir da linguagem do circo, palhaçaria e da música, mesclando com características cearenses que prometem divertir o público. A peça reúne artistas brasileiros, junto a elenco da Colômbia e da Venezuela.
Jazz em Cena
Seguindo com a programação do 11º Jazz em Cena, o evento recebe neste sábado, 7, a cantora Juliana Barreto e Grupo com a apresentação "Feminina". A artista cearense leva ao público influências do jazz e apresenta releituras de canções que ficaram marcadas nas vozes de Elis Regina, Nana Caymmi e Gal Costa.