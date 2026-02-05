O SANTO: Santa Ágata

Santa Ágata é uma figura venerada na tradição cristã como uma mártir e virgem, cuja devoção remonta aos primeiros séculos do Cristianismo. Nascida por volta do ano 231 d.C., em Catânia, na Sicília, Santa Ágata dedicou sua vida a Deus desde tenra idade. O martírio de Santa Ágata é especialmente notável pela brutalidade que ela suportou em nome de sua devoção. Entre os tormentos que ela enfrentou, incluem-se a tortura com pinças, a queima de seus seios e, finalmente, a prisão em uma masmorra escura e fria. Conta-se que durante sua prisão, Santa Ágata manteve sua fé inabalável e continuou a orar. A devoção a Santa Ágata cresceu ao longo dos séculos, e ela se tornou uma das santas mais veneradas, especialmente entre os sicilianos. Sua festa é celebrada em 5 de fevereiro.



