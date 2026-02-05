Logo O POVO+
Pré-Carnaval em Fortaleza: confira programação deste fim de semana
Joelma é atração na Praia de Iracema (Foto: Anderson Torres/DIVULGAÇÃO )
Foto: Anderson Torres/DIVULGAÇÃO Joelma é atração na Praia de Iracema

Faltam poucos dias para o Carnaval, mas a folia já se faz presente em Fortaleza desde janeiro. Neste fim de semana, as festas de Pré-Carnaval animam as ruas, praças e equipamentos culturais em diversos bairros da Capital.

A Prefeitura de Fortaleza divulgou a programação que deve animar a Cidade neste fim de semana. Joelma, Luxo da Aldeia e Unidos da Cachorra são algumas das atrações no circuito gratuito.

Os foliões já podem separar suas fantasias para curtir esses "aquecimentos" que antecedem a aguardada data comemorativa de fevereiro. Confira a curadoria feita pelo Vida&Arte para você aproveitar os eventos

 

Quinta-feira, 5

Bloco Chão da Praça

  • Com: Os Transacionais, Josyara, Mumutante e DJ Nego Célio
  • Horário: às 18h30min
  • Onde: Praça Verde (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Acesso mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal)

Sexta-feira, 6

Pré-Carnaval do Mercado dos Pinhões

  • Com: Luxo da Aldeia
  • Horário: às 19 horas
  • Onde: Praça Visconde Pelotas, s/n - Centro
  • Gratuito

Pré-Carnaval da Praça do Leões

  • Com: Márcio Muamba, Afoxé Omôrisá Odé e Bárbara Xavier
  • Horário: às 18 horas
  • Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
  • Gratuito

Pré-Carnaval do Mercado da Aerolândia

  • Com: Banda Reite, De Ladinho é gostoso e Iago Gouveia
  • Horário: às 18 horas
  • Onde: BR-116, 5823 - Alto da Balança
  • Gratuito

Pré-Carnaval do Centro Cultural Belchior

  • Com: Dragões do Ritmo e Iracema Bode Beat
  • Horário: às 18 horas
  • Onde: Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema
  • Gratuito

 

Sábado, 7

Baile GreenGo - Pré-Carnaval Eletrônico

  • Horário: às 21 horas
  • Onde: Mareá Kite Club (Avenida Clóvis Arrais Maia, 4233)
  • Quanto: a partir de R$ 100

Festejo: roda de samba e Carnaval - Ano II

  • Com: DJ Maria Tavares, Gabi Nunes, Marcos Romano, fanfarra do Farra na Jangada e projeto "JuruOdara"
  • Horário: às 15 horas
  • Onde: Quadra da Unidos da Cachorra (Avenida Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
  • Quanto: a partir de R$ 45

Bloquinho de Verão

  • Com: Xand Avião, Henry Freitas e Jotave
  • Horário: às 15 horas
  • Onde: Colosso Lake Lounge (Avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
  • Quanto: a partir de R$ 200

Pré-Carnaval da Mocinha

  • Com: Bloco Num Ispaia Senão lenchi
  • Horário: às 18 horas
  • Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
  • Gratuito

Pré-Carnaval do Mercado dos Pinhões

  • Com: Djs Relance, Fabiano Brandão, Átila Lopes e Samba do Brasa
  • Horário: às 17 horas
  • Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)
  • Gratuito

Pré-Carnaval do Praça dos Leões

  • Com: Concentra Mas Não Sai
  • Horário: às 18 horas
  • Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
  • Gratuito

Blocos no Aterro da Praia de Iracema

  • Com: Sambamor, Bonde Batuque, Baqueta Clube dos Ritmistas, Camaleões do Vila e Unidos da Cachorra
  • Horário: às 16 horas
  • Onde: no cruzamento das avenidas Beira Mar e Barão de Studart
  • Gratuito

Pré-Carnaval do Aterrinho da Praia de Iracema

  • Com: Dj Embraza, Bloco Iracema Bode Beat, Joelma e Unidos da Cachorra
  • Horário: às 17 horas
  • Onde: Avenida Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
  • Gratuito

Pré-Carnaval da Praça da Gentilândia

  • Com: Dj Sapoti Soundz, Banda Banzo Beat, Duas Doses de Música e os Tiragosto, Loren Lyse e Banda Soul do Axé
  • Horário: às 17 horas
  • Onde: Avenida Treze de Maio, s/n - Benfica
  • Gratuito

Pré-Carnaval do Parque Rachel de Queiroz

  • Com: Cantakids (programação infantil), Edinho e Família Vilas Boas, Projeto nosso Samba - Luz da Viola, Micaela Gomes e Banda Mikareta
  • Horário: às 17 horas
  • Onde: Rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy
  • Gratuito

Pré-Carnaval da Lagoa do Opaia

  • Com: Alexandre e os Almeidas, Talita Luz & Banda e Banda Feed Semana
  • Horário: às 18 horas
  • Gratuito

Pré-Carnaval da Lago Jacarey

  • Com: Marina Cavalcante, HoraBuena Club, Pantico Rocha e Fervo Maresia
  • Horário: às 18h20min
  • Gratuito

Pré-Carnaval da Sapiranga

  • Com: Rc Axé, Isabela Serpa e Forró Dose Dupla
  • Horário: às 18h20min
  • Gratuito

 

Domingo, 8

Bloquinho de Paredão

  • Com: Evandro Sousa, Filho do Piseiro, Danley e Dj Douglas
  • Horário: às 14 horas
  • Onde: House do Rabelo (Avenida Manoel Mavignier, 8000 - Sabiaguaba)
  • Quanto: a partir de R$ 40

Pré-Carnaval da Cidade da Criança

  • Com: Tía Samila & Sua Turma; Charanga do Tio Marcão lindão (programação infantil)
  • Horário: às 9 horas
  • Onde: Avenida Visconde do Rio Branco, 922 - Centro
  • Gratuito

Pré-Carnaval do Raimundo do Queijo

  • Com: Regina Kinjo, Carnaversos com Banda Altos Versos e Japão do Cavaco
  • Horário: às 10 horas
  • Onde: Rua General Bezerril, 151 - Centro
  • Gratuito

Pré-Carnaval da Praça da Gentilândia

  • Com: Bruna Queiroz e Maestro Mecânico; Alan Morais e os Doidos da Asa; Jord Guedes & As Ritas; Como Raul Já Dizia
  • Horário: às 13 horas
  • Onde: Avenida Treze de Maio, s/n - Benfica
  • Gratuito

 

