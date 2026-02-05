Pré-Carnaval em Fortaleza: confira programação deste fim de semana

Faltam poucos dias para o Carnaval, mas a folia já se faz presente em Fortaleza desde janeiro. Neste fim de semana, as festas de Pré-Carnaval animam as ruas, praças e equipamentos culturais em diversos bairros da Capital.
A Prefeitura de Fortaleza divulgou a programação que deve animar a Cidade neste fim de semana. Joelma, Luxo da Aldeia e Unidos da Cachorra são algumas das atrações no circuito gratuito.
Os foliões já podem separar suas fantasias para curtir esses "aquecimentos" que antecedem a aguardada data comemorativa de fevereiro. Confira a curadoria feita pelo Vida&Arte para você aproveitar os eventos
Quinta-feira, 5
Bloco Chão da Praça
Com: Os Transacionais, Josyara, Mumutante e DJ Nego Célio
Horário: às 18h30min
Onde: Praça Verde (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
Acesso mediante doação de 1kg de alimento não perecível (exceto sal)
Sexta-feira, 6
Pré-Carnaval do Mercado dos Pinhões
Com: Luxo da Aldeia
Horário: às 19 horas
Onde: Praça Visconde Pelotas, s/n - Centro
Gratuito
Pré-Carnaval da Praça do Leões
Com: Márcio Muamba, Afoxé Omôrisá Odé e Bárbara Xavier
Horário: às 18 horas
Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
Gratuito
Pré-Carnaval do Mercado da Aerolândia
Com: Banda Reite, De Ladinho é gostoso e Iago Gouveia
Horário: às 18 horas
Onde: BR-116, 5823 - Alto da Balança
Gratuito
Pré-Carnaval do Centro Cultural Belchior
Com: Dragões do Ritmo e Iracema Bode Beat
Horário: às 18 horas
Onde: Rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema
Gratuito
Sábado, 7
Baile GreenGo - Pré-Carnaval Eletrônico
Horário: às 21 horas
Onde: Mareá Kite Club (Avenida Clóvis Arrais Maia, 4233)
Quanto: a partir de R$ 100
Festejo: roda de samba e Carnaval - Ano II
Com: DJ Maria Tavares, Gabi Nunes, Marcos Romano, fanfarra do Farra na Jangada e projeto "JuruOdara"
Horário: às 15 horas
Onde: Quadra da Unidos da Cachorra (Avenida Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema)
Quanto: a partir de R$ 45
Bloquinho de Verão
Com: Xand Avião, Henry Freitas e Jotave
Horário: às 15 horas
Onde: Colosso Lake Lounge (Avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz)
Quanto: a partir de R$ 200
Pré-Carnaval da Mocinha
Com: Bloco Num Ispaia Senão lenchi
Horário: às 18 horas
Onde: Rua Padre Climério, 140 - Meireles
Gratuito
Pré-Carnaval do Mercado dos Pinhões
Com: Djs Relance, Fabiano Brandão, Átila Lopes e Samba do Brasa
Horário: às 17 horas
Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)
Gratuito
Pré-Carnaval do Praça dos Leões
Com: Concentra Mas Não Sai
Horário: às 18 horas
Onde: Praça General Tibúrcio, s/n - Centro
Gratuito
Blocos no Aterro da Praia de Iracema
Com: Sambamor, Bonde Batuque, Baqueta Clube dos Ritmistas, Camaleões do Vila e Unidos da Cachorra
Horário: às 16 horas
Onde: no cruzamento das avenidas Beira Mar e Barão de Studart
Gratuito
Pré-Carnaval do Aterrinho da Praia de Iracema
Com: Dj Embraza, Bloco Iracema Bode Beat, Joelma e Unidos da Cachorra
Horário: às 17 horas
Onde: Avenida Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema
Gratuito
Pré-Carnaval da Praça da Gentilândia
Com: Dj Sapoti Soundz, Banda Banzo Beat, Duas Doses de Música e os Tiragosto, Loren Lyse e Banda Soul do Axé
Horário: às 17 horas
Onde: Avenida Treze de Maio, s/n - Benfica
Gratuito
Pré-Carnaval do Parque Rachel de Queiroz
Com: Cantakids (programação infantil), Edinho e Família Vilas Boas, Projeto nosso Samba - Luz da Viola, Micaela Gomes e Banda Mikareta
Horário: às 17 horas
Onde: Rua Edgar Falcão, s/n - Presidente Kennedy
Gratuito
Pré-Carnaval da Lagoa do Opaia
Com: Alexandre e os Almeidas, Talita Luz & Banda e Banda Feed Semana
Horário: às 18 horas
Gratuito
Pré-Carnaval da Lago Jacarey
Com: Marina Cavalcante, HoraBuena Club, Pantico Rocha e Fervo Maresia
Horário: às 18h20min
Gratuito
Pré-Carnaval da Sapiranga
Com: Rc Axé, Isabela Serpa e Forró Dose Dupla
Horário: às 18h20min
Gratuito
Domingo, 8
Bloquinho de Paredão
Com: Evandro Sousa, Filho do Piseiro, Danley e Dj Douglas
Horário: às 14 horas
Onde: House do Rabelo (Avenida Manoel Mavignier, 8000 - Sabiaguaba)
Quanto: a partir de R$ 40
Pré-Carnaval da Cidade da Criança
Com: Tía Samila & Sua Turma; Charanga do Tio Marcão lindão (programação infantil)
Horário: às 9 horas
Onde: Avenida Visconde do Rio Branco, 922 - Centro
Gratuito
Pré-Carnaval do Raimundo do Queijo
Com: Regina Kinjo, Carnaversos com Banda Altos Versos e Japão do Cavaco
Horário: às 10 horas
Onde: Rua General Bezerril, 151 - Centro
Gratuito
Pré-Carnaval da Praça da Gentilândia
Com: Bruna Queiroz e Maestro Mecânico; Alan Morais e os Doidos da Asa; Jord Guedes & As Ritas; Como Raul Já Dizia