Horóscopo: veja previsão dos signos para esta sexta, 6 de fevereiro (06/02)

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica interações calorosas e estimulantes nos relacionamentos. No entanto, há chances de precisar ponderar mais antes de se expor intimamente. Mercúrio entrando em uma área de crise, sugere uma reflexão sobre desafios.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica um aumento na produtividade nas rotinas cotidianas. Esse grande impulso vem de uma postura prática alinhada a Marte, Sol e Vênus, mas cuidado com Júpiter que pede prudência. As conexões intelectuais com amigos ganham destaque com a entrada de Mercúrio nessa área.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica um forte desejo de interações sociais, trocas de ideias e atos coletivos, propiciando bons momentos. Porém, é recomendável ter cautela com as finanças. A atividade intelectual se destaca no trabalho, com Mercúrio entrando nessa área.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica um clima acolhedor no lar, com possibilidade de ações construtivas em equipe, porém, tenha cuidado com expectativas idealizadas em relação aos familiares.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão nesta sexta-feira, o céu indica uma chance de conseguir transmitir sentimentos através da comunicação, graças à Lua colaborando com Marte, Sol e Vênus. Este pode ser um bom momento para uma troca dinâmica e prazerosa de ideias, mas é importante não dominar completamente a conversa.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica uma tendência de generosidade e produtividade, podendo proporcionar estabilidade e conforto. Porém, cuidado com os excessos financeiros. Invista na troca de ideias pois podem surgir oportunidades de crescimento.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, a sexta-feira abre espaço para a autoconfiança e a autenticidade. Pode ser um bom momento para buscar a felicidade com otimismo. Entretanto, o céu indica cautela para evitar ações inconsequentes. Planejar seu cotidiano pode ser um aliado neste dia.

Escorpião 23/10 a 21/11 Na sexta-feira, o céu indica força e coragem para o signo de Escorpião lidar com desafios. Porém, é um bom momento para ponderar antes de tomar decisões, principalmente com a atenção de Júpiter. Contato com grupos e redes tem destaque com Mercúrio.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu revela um momento sociável, especialmente na área de amizades. Há chances de harmonia ao dialogar e fazer acordos. Evite exposição pública exagerada.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica oportunidade para se destacar no trabalho através de foco e dedicação, apesar da possibilidade de sobrecarga. Mercúrio favorece a comunicação efetiva.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu indica que o signo de Aquário pode passar por um momento de introspecção e fortalecimento. Pode ser um bom momento para investir no planejamento financeiro, graças a Mercúrio.