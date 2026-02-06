Horóscopo: veja previsão dos signos para esta sexta, 6 de fevereiro (06/02)

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica interações calorosas e estimulantes nos relacionamentos. No entanto, há chances de precisar ponderar mais antes de se expor intimamente. Mercúrio entrando em uma área de crise, sugere uma reflexão sobre desafios.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um aumento na produtividade nas rotinas cotidianas. Esse grande impulso vem de uma postura prática alinhada a Marte, Sol e Vênus, mas cuidado com Júpiter que pede prudência. As conexões intelectuais com amigos ganham destaque com a entrada de Mercúrio nessa área.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um forte desejo de interações sociais, trocas de ideias e atos coletivos, propiciando bons momentos. Porém, é recomendável ter cautela com as finanças. A atividade intelectual se destaca no trabalho, com Mercúrio entrando nessa área.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica um clima acolhedor no lar, com possibilidade de ações construtivas em equipe, porém, tenha cuidado com expectativas idealizadas em relação aos familiares.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão nesta sexta-feira, o céu indica uma chance de conseguir transmitir sentimentos através da comunicação, graças à Lua colaborando com Marte, Sol e Vênus. Este pode ser um bom momento para uma troca dinâmica e prazerosa de ideias, mas é importante não dominar completamente a conversa.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma tendência de generosidade e produtividade, podendo proporcionar estabilidade e conforto. Porém, cuidado com os excessos financeiros. Invista na troca de ideias pois podem surgir oportunidades de crescimento.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, a sexta-feira abre espaço para a autoconfiança e a autenticidade. Pode ser um bom momento para buscar a felicidade com otimismo. Entretanto, o céu indica cautela para evitar ações inconsequentes. Planejar seu cotidiano pode ser um aliado neste dia.
23/10 a 21/11
Na sexta-feira, o céu indica força e coragem para o signo de Escorpião lidar com desafios. Porém, é um bom momento para ponderar antes de tomar decisões, principalmente com a atenção de Júpiter. Contato com grupos e redes tem destaque com Mercúrio.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu revela um momento sociável, especialmente na área de amizades. Há chances de harmonia ao dialogar e fazer acordos. Evite exposição pública exagerada.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica oportunidade para se destacar no trabalho através de foco e dedicação, apesar da possibilidade de sobrecarga. Mercúrio favorece a comunicação efetiva.
21/01 a 18/02
O céu indica que o signo de Aquário pode passar por um momento de introspecção e fortalecimento. Pode ser um bom momento para investir no planejamento financeiro, graças a Mercúrio.
19/02 a 20/03
Para quem é do signo de Peixes, o céu indica uma sexta-feira de força interior e estratégia, ideal para enfrentar desafios. Porém, é importante deixar expectativas irreais de lado. A comunicação também merece atenção, pois Mercúrio entra no seu signo.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será amável, espiritualizado e modesto. Terá excelente memória e falará qualquer idioma com facilidade. Será um grande estudioso e sua vida rica em experimentar de tudo um pouco. Deseja que todos, independente de raça, credo ou cultura, sejam merecedores das mesmas oportunidades de vida. Sua palavra de ordem é respeitar para ser respeitado.
O SANTO
São Paulo Miki e seus companheiros mártires são figuras proeminentes na história do Cristianismo no Japão durante o período da perseguição aos cristãos no século XVI. Paulo Miki, nascido em 1564, era um membro da Companhia de Jesus, uma ordem religiosa católica. Ele e seus companheiros foram martirizados em 5 de fevereiro de 1597. Eles foram presos em Nagasaki sob a acusação de promover a fé cristã. Durante o período de detenção, foram submetidos a torturas e privações, mas mantiveram firmeza em sua fé. No dia de sua execução, foram levados a um monte chamado Nishizaka, onde foram crucificados. A devoção a esses mártires permanece viva no Japão e em todo o mundo, destacando a importância de manter a fé e inspiração em momentos difíceis.