Horóscopo: veja previsão dos signos para este sábado, 7 de fevereiro (07/02)

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o sábado promete cooperação e entendimento. O céu indica que podem surgir desafios, porém a dica é reduzir a exposição pública e refletir antes de agir. Na área íntima, há chances de boas conversas e entendimentos.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o sábado pode ser marcado pela firmeza no trabalho, embora seja essencial evitar excessos. Há chance de aprimorar a comunicação, mas tenha cuidado ao se expor.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um sábado com busca maior por prazer e autoestima elevada graças à Lua, Sol e Vênus. Cuidado com gastos excessivos e procure aprimorar seu planejamento diário e estratégias para encarar desafios.
21/06 a 22/07
O signo de Câncer terá um sábado de aprofundamento em suas relações íntimas. Com o céu indicando que Lua, Sol e Vênus estão em harmonia, há chance de melhorar o convívio na área familiar e ajustar diferenças. Pode ser um bom momento para cultivar seu lado sociável, mesmo que limitado a pequenos grupos.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica uma chance de boas conversas e interações humanas, desde que haja moderação. Pode ser um bom momento para ser seletivo e separar o público do privado, já que se espera uma movimentação na área familiar.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica prazer no gerenciamento da rotina e valorização do potencial criativo. Desafios podem surgir ao harmonizar interesses com os outros. Tente ser diplomático. A comunicação surge como importante aliada.
23/09 a 22/10
O céu de sábado aponta que quem é do signo de Libra pode sentir sua autoestima em alta graças à harmonia entre Lua, Sol e Vênus. Contudo, uma certa tensão com Júpiter sinaliza a importância de evitar deixar a vaidade tomar conta e prejudicar a imagem pública.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica um recolhimento que fortalece o emocional. Mas, cuidado com o isolamento, a comunicação será importante.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica um sábado de simpatia e generosidade. Contudo, pode ser um bom momento para evitar se entregar demais aos outros, como aponta a tensão com Júpiter. O ideal é buscar conforto emocional.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o sábado sugere foco na área profissional. Aproveite para demonstrar suas virtudes, mas atenção ao excesso de vaidade. O céu aponta que parcerias e adaptabilidade podem ser cruciais, especialmente com interações na área da amizade.
21/01 a 18/02
Para quem é do signo de Aquário, o dia pode ser marcado por entusiasmo e otimismo, principalmente ao lidar com possíveis estresses rotineiros, isso graças à harmonia entre Lua, Sol e Vênus. Na área do trabalho, a Lua indica a importância de aprimorar estratégias na gestão de tarefas.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes neste sábado, o céu aponta um aprofundamento nos sentimentos, e é possível que isso contribua para a cura de feridas emocionais. Isso pode significar um recolhimento e menor exposição social. Fortaleça suas metas e crenças, pois indicações apontam para um momento de perspectivas espirituais.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, será considerado um arquiteto das obras de Deus. Defensor do mundo angelical, sua luta será sempre defender o bem. Compreensivo, simpático, amoroso, será sempre muito bem relacionado e terá o reconhecimento de todos. Saberá controlar seu mundo inferior, adaptando-se à realidade e não permitindo que as ilusões sobressaiam.
O SANTO
O Beato Pio IX, nascido Giovanni Maria Mastai-Ferretti em 13 de maio de 1792, é uma figura importante na história da Igreja Católica, tendo sido o 255º Papa, servindo de 1846 a 1878. Ele é mais conhecido por seu longo pontificado e por enfrentar desafios significativos em um período de transformações sociais e políticas na Europa. Giovanni Maria Mastai-Ferretti nasceu em Senigallia, Itália, em uma família nobre. Desde jovem, mostrou grande interesse em questões sociais e humanitárias. Em 1819, foi ordenado sacerdote e, ao longo dos anos, desenvolveu uma reputação como líder pastoral dedicado. Em 1846, após a morte do Papa Gregório XVI, Giovanni foi eleito Papa e escolheu o nome Pio IX. Em 2000, foi beatificado pelo serviço à Igreja.