Horóscopo: veja previsão dos signos para este sábado, 7 de fevereiro (07/02)

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o sábado promete cooperação e entendimento. O céu indica que podem surgir desafios, porém a dica é reduzir a exposição pública e refletir antes de agir. Na área íntima, há chances de boas conversas e entendimentos.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o sábado pode ser marcado pela firmeza no trabalho, embora seja essencial evitar excessos. Há chance de aprimorar a comunicação, mas tenha cuidado ao se expor.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica um sábado com busca maior por prazer e autoestima elevada graças à Lua, Sol e Vênus. Cuidado com gastos excessivos e procure aprimorar seu planejamento diário e estratégias para encarar desafios.

Câncer 21/06 a 22/07 O signo de Câncer terá um sábado de aprofundamento em suas relações íntimas. Com o céu indicando que Lua, Sol e Vênus estão em harmonia, há chance de melhorar o convívio na área familiar e ajustar diferenças. Pode ser um bom momento para cultivar seu lado sociável, mesmo que limitado a pequenos grupos.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica uma chance de boas conversas e interações humanas, desde que haja moderação. Pode ser um bom momento para ser seletivo e separar o público do privado, já que se espera uma movimentação na área familiar.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica prazer no gerenciamento da rotina e valorização do potencial criativo. Desafios podem surgir ao harmonizar interesses com os outros. Tente ser diplomático. A comunicação surge como importante aliada.

Libra 23/09 a 22/10 O céu de sábado aponta que quem é do signo de Libra pode sentir sua autoestima em alta graças à harmonia entre Lua, Sol e Vênus. Contudo, uma certa tensão com Júpiter sinaliza a importância de evitar deixar a vaidade tomar conta e prejudicar a imagem pública.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica um recolhimento que fortalece o emocional. Mas, cuidado com o isolamento, a comunicação será importante.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica um sábado de simpatia e generosidade. Contudo, pode ser um bom momento para evitar se entregar demais aos outros, como aponta a tensão com Júpiter. O ideal é buscar conforto emocional.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o sábado sugere foco na área profissional. Aproveite para demonstrar suas virtudes, mas atenção ao excesso de vaidade. O céu aponta que parcerias e adaptabilidade podem ser cruciais, especialmente com interações na área da amizade.

Aquário 21/01 a 18/02 Para quem é do signo de Aquário, o dia pode ser marcado por entusiasmo e otimismo, principalmente ao lidar com possíveis estresses rotineiros, isso graças à harmonia entre Lua, Sol e Vênus. Na área do trabalho, a Lua indica a importância de aprimorar estratégias na gestão de tarefas.