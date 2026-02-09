Confira a programação cultural desta segunda-feira, 9 de fevereiro

Foto: AURÉLIO ALVES Salas de cinemas dos shoppings de Fortaleza participam da Semana do Cinema 2026, com ingressos promocionais e combos com desconto

Continua até quarta-feira, 11, a Semana do Cinema, um dos eventos mais aguardados pelos amantes da sétima arte. O período promocional leva ingressos de cinema a R$ 10 nas sessões matinais (iniciadas antes das 17 horas) e R$ 12 nas sessões posteriores. Em Fortaleza, a Semana de Cinema acontece nas redes Kinoplex, UCI, Cinépolis e Centerplex. Estão em cartaz diversos filmes, como "Avatar: Fogo e Cinzas", "O Agente Secreto" e "Pecadores".

Quando: até quarta-feira

até quarta-feira Onde: cinemas dos shoppings Iguatemi, Parangaba, Via Sul, Messejana, North Shopping, Jóquei, RioMar e RioMar Kennedy

cinemas dos shoppings Iguatemi, Parangaba, Via Sul, Messejana, North Shopping, Jóquei, RioMar e RioMar Kennedy Quanto: a partir de R$ 10

a partir de R$ 10 Vendas e mais informações: site Ingresso.com





Acessibilidade

Estão abertas a partir desta segunda-feira, 9, as inscrições para o curso "Trilha 2 - Acessibilidade em Cena e Inovação para as Artes", promovido pelo Faz a Cena - Trilhas e Conexões, do Hub Cultural Porto Dragão. O curso visa aprofundar a compreensão da acessibilidade estética nas produções culturais, integrando ações artísticas multissensoriais ao uso de tecnologias assistivas e do sensível, como audiodescrição, recursos táteis, aplicativos de acessibilidade e Libras como linguagem expressiva e poética

Quando: inscrições até 22 de fevereiro; aula inaugural em 3 de março

inscrições até 22 de fevereiro; aula inaugural em 3 de março Onde: inscrições em linktr.ee/hubportodragao

inscrições em linktr.ee/hubportodragao Gratuito



Samba

É realizada novamente na Casa Teresa e Jorge, localizada na Rua dos Tabajaras, no bairro Praia de Iracema, a tradicional Segunda Sem Leite. O evento ocorre toda segunda-feira e é destaque pela roda de samba, composta pelos músicos Dipas (foto), Nelsinho QDS, Felipim e Pagode no Sigilo. A programação se inicia às 19 horas e há duas modalidades de ingressos. É possível adquirir entradas por R$ 30 (individual) e R$ 50 (dupla/casal) na recepção do estabelecimento.