Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 9 de fevereiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica um período de amadurecimento emocional. É um bom momento para valorizar relações de confiança e ser mais seletivo socialmente. Tomar decisões com uma postura mais firme podem ser necessárias.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, a semana indica um fortalecimento nas parcerias, graças à Vênus na área das amizades e à Lua transitando pela área dos relacionamentos ao trabalho. Desafios trazem maturidade com Saturno na área crise.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu da semana sugere que pode ser um bom momento para aprimorar suas habilidades profissionais. As parcerias se mostram importantes agora, com a entrada de Vênus na área do trabalho e Saturno na área das amizades. Tente adaptar sua rotina à suas necessidades, já que a Lua indica necessidade de equilíbrio entre o cotidiano e o espiritual.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, esta segunda-feira é favorável à práticas de autoconhecimento. Com Vênus na área espiritual e a Lua transitando na área de prazeres íntimos, o céu sugere um momento de nutrir a alma. A chegada de Saturno na área do trabalho pede maturidade profissional e traçar objetivos de longo prazo.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, a semana promete mudanças afetivas profundas e revisões importantes nos vínculos. Esses movimentos acontecem com a entrada de Vênus na área íntima e a Lua passando pelo eixo família-relacionamentos. Use esse momento para se conhecer melhor, aproveitando a mudança de Saturno para a casa espiritual.
23/08 a 22/09
Segunda-feira para o signo de Virgem traz amadurecimento nas parcerias e chance de aprimorar a rotina, com Vênus na área dos relacionamentos e a Lua na comunicação diária. Uma maior atenção às ambições pode surgir com Saturno no setor íntimo.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica uma chance de estruturar de forma realista os relacionamentos cotidianos, com Vênus e Saturno ajudando nessa área. Há um bom momento para a economia e gerenciamento de recursos na sociedade, sob a Lua minguante.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, a semana favorece o planejamento do dia a dia e o cuidado com a vida privada, com Saturno chegando à área das rotinas e a Lua indo para a área familiar. Invista na sua rede de apoio, pois Vênus indica chances de fortificar os laços sociais. .
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica a importância de refletir sobre as parcerias e selecionar melhor as conexões pessoais. Pode ser um bom momento para assumir compromissos coletivos de maneira séria. Traga foco para as áreas familiar e social.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, a semana promete ser favorável para organizar assuntos domésticos e estreitar relacionamentos familiares. Com Saturno marcando sua presença na família e Vênus na comunicação, tente ser carinhoso e compreensivo. Aproveite a Lua minguante para planejar a distribuição de tarefas e responsabilidades.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, é um bom momento para solidificar ideias e se expressar com determinação. O céu sugere valorização do dinheiro e busca por estabilidade. Reveja suas ambições profissionais sob a Lua minguante.
19/02 a 20/03
Signo de Peixes, o céu indica que você pode começar a semana mais consciente de suas habilidades e ambições. Com Vênus em seu signo e Saturno na área material, pode ser um bom momento para valorizar e investir em seus talentos. Além disso, a Lua minguante sugere que você pode querer se livrar do que não agrega mais.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, será um grande colaborador para o bem estar-social, muitas vezes, a custa até do sacrifício de interesses pessoais. Amará viver em paz com todos e ver as pessoas reconciliadas. Sua moral estará sempre sob um rígido controle, podendo até mesmo suprimir seus sentimentos. Tem a mente prática e capacidade para tomar sábias decisões.
O SANTO
Nasceu em 1899, na Espanha. Era um dos quatro filhos de Juana Yenes e Agustin Palomino - que trabalhava como lavrador e, durante o inverno, quando não havia trabalho, era forçado a viajar para as aldeias para mendigar. Aos 8 anos, Eusébia fez o seu primeiro "encontro" com Jesus e sentiu-se chamada a pertencer-lhe totalmente. Pouco tempo depois, ela foi forçada a deixar a escola e trabalhar para ajudar a família. As pessoas notaram algo diferente, como uma vocação. Eusébia tinha o desejo de tornar-se uma "Filha de Maria", mas ela não pediu para entrar na Congregação porque temia ser recusada por falta de dinheiro. Embora não tivesse formação em doutrina, seu coração estava cheio da sabedoria de Deus.