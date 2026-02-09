Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 9 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica um período de amadurecimento emocional. É um bom momento para valorizar relações de confiança e ser mais seletivo socialmente. Tomar decisões com uma postura mais firme podem ser necessárias.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, a semana indica um fortalecimento nas parcerias, graças à Vênus na área das amizades e à Lua transitando pela área dos relacionamentos ao trabalho. Desafios trazem maturidade com Saturno na área crise.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu da semana sugere que pode ser um bom momento para aprimorar suas habilidades profissionais. As parcerias se mostram importantes agora, com a entrada de Vênus na área do trabalho e Saturno na área das amizades. Tente adaptar sua rotina à suas necessidades, já que a Lua indica necessidade de equilíbrio entre o cotidiano e o espiritual.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, esta segunda-feira é favorável à práticas de autoconhecimento. Com Vênus na área espiritual e a Lua transitando na área de prazeres íntimos, o céu sugere um momento de nutrir a alma. A chegada de Saturno na área do trabalho pede maturidade profissional e traçar objetivos de longo prazo.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, a semana promete mudanças afetivas profundas e revisões importantes nos vínculos. Esses movimentos acontecem com a entrada de Vênus na área íntima e a Lua passando pelo eixo família-relacionamentos. Use esse momento para se conhecer melhor, aproveitando a mudança de Saturno para a casa espiritual.

Virgem 23/08 a 22/09 Segunda-feira para o signo de Virgem traz amadurecimento nas parcerias e chance de aprimorar a rotina, com Vênus na área dos relacionamentos e a Lua na comunicação diária. Uma maior atenção às ambições pode surgir com Saturno no setor íntimo.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica uma chance de estruturar de forma realista os relacionamentos cotidianos, com Vênus e Saturno ajudando nessa área. Há um bom momento para a economia e gerenciamento de recursos na sociedade, sob a Lua minguante.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, a semana favorece o planejamento do dia a dia e o cuidado com a vida privada, com Saturno chegando à área das rotinas e a Lua indo para a área familiar. Invista na sua rede de apoio, pois Vênus indica chances de fortificar os laços sociais. .

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica a importância de refletir sobre as parcerias e selecionar melhor as conexões pessoais. Pode ser um bom momento para assumir compromissos coletivos de maneira séria. Traga foco para as áreas familiar e social.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, a semana promete ser favorável para organizar assuntos domésticos e estreitar relacionamentos familiares. Com Saturno marcando sua presença na família e Vênus na comunicação, tente ser carinhoso e compreensivo. Aproveite a Lua minguante para planejar a distribuição de tarefas e responsabilidades.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, é um bom momento para solidificar ideias e se expressar com determinação. O céu sugere valorização do dinheiro e busca por estabilidade. Reveja suas ambições profissionais sob a Lua minguante.