Roteirista de ‘Pacarrete’, Natália Maia estreia na direção com thriller político

Foto: Jamille Queiroz/Divulgação Na foto: Natália Maia, Samuel Brasileiro, Sunny Maia e Elen Barbosa

Sete anos após o sucesso de “Pacarrete”, longa-metragem de Allan Deberton que venceu oito Kikitos no Festival de Gramado, a cearense Natália Maia se prepara para sua estreia como diretora.

No filme de Deberton, Maia foi co-roteirista junto com Samuel Brasileiro e André Araújo, equipe que venceu o Prêmio Grande Otelo pelo trabalho em 2021.

No próximo domingo, 8, a diretora deve encerrar as gravações de “A Estranha Familiar”, thriller político sobre uma mulher que volta para a sua cidade natal para assumir o cargo de juíza e acaba tendo que lidar com conflitos familiares e políticos.

Ambientado no interior do Ceará, a trama é estrelada por Georgina Castro, revelada em “O Céu de Suely”, Geane Albuquerque, estrela de “O Agente Secreto” e Loreta Dialla ("Resumo da Ópera").

O elenco conta ainda com astros de “Motel Destino”, como Nataly Rocha, Jupyra Carvalho e Isabela Catão, além de nomes recorrentes no cinema cearense contemporâneo, como Fátima Macedo (“Manas”), Demick Lopes (“A Filha do Palhaço”) e Ana Luiza Rios (“Mais Pesado é o Céu”).

Em nota enviada à imprensa, Natália Maia explica que “o roteiro investiga esse jogo de poder no interior do Brasil por uma perspectiva feminina, dialogando também com códigos do suspense e do faroeste”.

O projeto do filme foi desenvolvido no laboratório da escola Porto Iracema das Artes em 2018 e participou de uma série de eventos, como Prêmio Cabíria e 12º Brasil CineMundi. Ainda não há previsão de estreia nos cinemas brasileiros.

