"O Agente Secreto" vence 6 categorias na premiação virtual ICS

Foto: VICTOR JUCA/DiVULGAÇÃO O filme "O Agente Secreto" é estrelado por Wagner Moura

O filme “O Agente Secreto” (2025), dirigido pelo cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, foi indicado a nove categorias na premiação ICS (International Cinephile Society) e triunfou em seis.

Realizado de forma remota neste domingo, 8, o evento foi organizado por um núcleo de jornalistas, críticos e estudiosos de cinema e reuniu os filmes e atuações com os maiores destaques de 2025.

A ICS é uma instituição online e mais de 170 pessoas integram a sociedade. Com sede virtual, a operação é realizada a partir de encontros online entre os integrantes.

Nas nove modalidades nas quais a obra do diretor pernambucano esteve presente, foi campeã em mais da metade, seis: Categoria Diretor para Kleber Mendonça Filho; Categoria Ator para Wagner Moura; Categoria Atriz Coadjuvante para Tânia Maria; e as categorias Elenco, Roteiro original e Melhor Filme.

Primeiro brasileiro indicado a uma categoria do Oscar, o baiano Wagner Moura conquistou o prêmio de Melhor Ator, interpretando o protagonista Marcelo, um professor recém-chegado em Recife (PE) que se envolve em uma rede de vigilância e tensão política enquanto é perseguido durante a ditadura militar.

Aos 79 anos, a intérprete potiguar Tânia Maria venceu a categoria de melhor atriz coadjuvante, por viver a Dona Sebastiana, uma senhora que integra uma rede clandestina que abriga vítimas do regime militar, incluindo Marcelo, personagem de Wagner.

Na modalidade, Tânia é a concorrente mais velha dentre as atrizes. A idade mais distante da nordestina é a de Teyana Taylor, com 35 anos, estrela do drama “O Riso e a Faca” (2025). A mais próxima é de Amy Medigan (75 anos), atriz secundária de “Uma Batalha Após a Outra” (2025).

“O Agente Secreto” é um thriller político ambientado no Brasil de 1977, em pleno regime militar. Ao longo da narrativa, o filme expõe os mecanismos de controle e violência do regime militar, ao mesmo tempo em que destaca as redes de resistência e solidariedade que se formam entre personagens comuns diante da repressão política.

Ao misturar drama pessoal e tensão política, o filme retrata as engrenagens da ditadura e as redes de solidariedade que surgem em meio à perseguição, com destaque para a força do elenco e a atmosfera de suspense construída ao longo do enredo. (Bruno Vasconcelos/Especial para O POVO)