O SANTO: Santa Escolástica

Santa Escolástica, irmã gêmea de São Bento, é uma figura venerada na tradição cristã, especialmente no contexto da espiritualidade monástica. Nascida no século VI, em Nursia, Itália, Escolástica compartilhou uma ligação especial com seu irmão, cuja influência moldou suas escolhas de vida. Desde jovens, Escolástica e Bento compartilharam um vínculo profundo e uma devoção mútua à fé cristã. Embora a vida monástica estivesse inicialmente fora do alcance para as mulheres naquela época, Escolástica ansiava por uma vida dedicada a Deus. Santa Escolástica é lembrada como uma mulher de profunda espiritualidade, dedicação à vida monástica e amor intenso por Deus. Sua festa litúrgica é celebrada em 10 de fevereiro.



