Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 10 de fevereiro (10/02)

ÁRIES

Para o signo de Áries, o céu indica um período de maior consciência sobre desafios emocionais. Cultive otimismo, confiança e transforme decepções em algo positivo. Dê mais força e clareza aos detalhes.

TOURO

Para o signo de Touro, a entrada de Vênus na área das amizades e o encontro com Mercúrio indica uma ampliação das relações interpessoais e um interesse maior por causas comunitárias. O céu também sugere prazer em atividades intelectuais e culturais.

GÊMEOS

Para o signo de Gêmeos, o céu indica que hoje pode ser um bom momento para destacar seus talentos no trabalho e buscar reconhecimento. Contudo, mantenha a humildade e evite a superficialidade.

CÂNCER

Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de busca por equilíbrio interno, marcado pela presença de Vênus na área espiritual e seu encontro com Mercúrio. Sua atração pessoal é ampliada, atraindo aqueles à sua volta. Seu interesse por ampliar seu conhecimento também está em alta.

LEÃO

Para o signo de Leão, o céu indica possibilidade de aumento da autoconfiança e consciência de seu potencial sedutor, que surge beneficiando as conquistas pessoais e os relacionamentos harmoniosos. Pode ser um bom momento para explorar a criatividade em benefício da gestão de recursos.

VIRGEM

Para o signo de Virgem, Vênus propicia um dia de valorização nas parcerias, favorecendo encontros e planos conjuntos. É dia de superar as adversidades e manter a serenidade. Fique atento ao seu tempo, para manter a relação em destaque.

LIBRA

Para o signo de Libra, o céu indica uma fase harmônica no cotidiano e nos relacionamentos, com a área de rotinas mais prazerosa e funcional. Este pode ser um bom momento para buscar qualidade, agregando valor à sua vida.

ESCORPIÃO

Para o signo de Escorpião, o céu indica a chance de realizar interações prazerosas e enriquecedoras com grupos. Vênus e Mercúrio próximos indicam possíveis dias de alegria, colorindo sua vida com atividades culturais e conversas divertidas.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, o céu indica que Vênus reforça a conexão emocional com as pessoas de seu cotidiano e círculo íntimo, facilitando conversas e entendimentos familiares conforme se aproxima de Mercúrio.

CAPRICÓRNIO

Para o signo de Capricórnio, o céu indica que o carisma e a versatilidade podem chamar atenção nas relações pessoais terça-feira, devido a entrada de Vênus em uma área de comunicação. Intuição e sensibilidade podem ser suas aliadas nesses momentos.

AQUÁRIO

Para Aquário, o céu indica um período em que criatividade e empreendedorismo vão juntos. Generosidade em alta pode levar a envolvimento em causas altruístas. Fique de olho nos gastos.

PEIXES

Para o signo de Peixes, o céu indica uma fase de autovalorização que pode pavimentar o caminho para definição de metas importantes. O aumento da autoestima tende a impulsionar a busca por qualidade e sofisticação em suas experiências.



