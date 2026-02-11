Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 11 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, esta quarta-feira aponta para a necessidade de cultivar o raciocínio e prevenir especulações que abalem sua autoestima. Caso surjam conflitos, opte por negociar com diplomacia, sem impor seus pontos de vista.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica um dia de introspecção, podendo gerar conflitos na área das amizades. Lide com isso com diplomacia para equilibrar seus interesses pessoais e os do grupo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, a quarta-feira pede diplomacia e diálogo para lidar com conflitos e demandas no trabalho. Pode ser um bom momento para buscar consenso sobre responsabilidades.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, as rotinas diárias podem demandar maior responsabilidade. Cuidado para não impor seus valores e comportamentos ao ambiente ao redor. O céu indica que é um bom momento para flexibilizar conceitos e postura, especialmente em questões espirituais.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica que pode ser um bom momento para moderar a extroversão, especialmente ao expressar opiniões sobre assuntos sensíveis para a comunidade. Maneje seus bens com cautela para evitar dívidas.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica desafios na sua rotina e na relação com parentes e as pessoas do seu cotidiano. Este pode ser um bom momento para se mostrar aberto ao diálogo e buscar acordos.

Libra 23/09 a 22/10 O céu para o signo de Libra indica possíveis desafios na gestão da rotina diária. Com a Lua interagindo com Mercúrio e Saturno, pode ser um bom momento para evitar atitudes arbitrárias e buscar soluções adequadas nas negociações.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para ser mais econômico e disciplinado nos gastos com lazer. Agir com diplomacia pode evitar conflitos. Avalie a situação de maneira objetiva e prudente.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica que pode haver tensão entre desejos pessoais e vida em família. Talvez seja um bom momento para melhorar a comunicação e evitar decisões precipitadas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica chances de desafios que podem gerar reações impulsivas, impactando na qualidade da conversa. Considere o efeito do que diz ao redor.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica um dia voltado para a sensibilidade aos outros. Evite negligenciar sua vida pessoal e financeira por se concentrar demais nas pessoas à sua volta. Equilibre responsabilidades e não assuma o que não pode cumprir.