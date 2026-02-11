Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 11 de fevereiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, esta quarta-feira aponta para a necessidade de cultivar o raciocínio e prevenir especulações que abalem sua autoestima. Caso surjam conflitos, opte por negociar com diplomacia, sem impor seus pontos de vista.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um dia de introspecção, podendo gerar conflitos na área das amizades. Lide com isso com diplomacia para equilibrar seus interesses pessoais e os do grupo.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, a quarta-feira pede diplomacia e diálogo para lidar com conflitos e demandas no trabalho. Pode ser um bom momento para buscar consenso sobre responsabilidades.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, as rotinas diárias podem demandar maior responsabilidade. Cuidado para não impor seus valores e comportamentos ao ambiente ao redor. O céu indica que é um bom momento para flexibilizar conceitos e postura, especialmente em questões espirituais.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que pode ser um bom momento para moderar a extroversão, especialmente ao expressar opiniões sobre assuntos sensíveis para a comunidade. Maneje seus bens com cautela para evitar dívidas.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica desafios na sua rotina e na relação com parentes e as pessoas do seu cotidiano. Este pode ser um bom momento para se mostrar aberto ao diálogo e buscar acordos.
23/09 a 22/10
O céu para o signo de Libra indica possíveis desafios na gestão da rotina diária. Com a Lua interagindo com Mercúrio e Saturno, pode ser um bom momento para evitar atitudes arbitrárias e buscar soluções adequadas nas negociações.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para ser mais econômico e disciplinado nos gastos com lazer. Agir com diplomacia pode evitar conflitos. Avalie a situação de maneira objetiva e prudente.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que pode haver tensão entre desejos pessoais e vida em família. Talvez seja um bom momento para melhorar a comunicação e evitar decisões precipitadas.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica chances de desafios que podem gerar reações impulsivas, impactando na qualidade da conversa. Considere o efeito do que diz ao redor.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica um dia voltado para a sensibilidade aos outros. Evite negligenciar sua vida pessoal e financeira por se concentrar demais nas pessoas à sua volta. Equilibre responsabilidades e não assuma o que não pode cumprir.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu indica maior comprometimento com responsabilidades na área profissional, com foco em eficiência e resultados. Tenha consciência e não se atropele pelo desejo de atingir todas as metas ao mesmo tempo.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência será uma celebridade que se distinguirá por seus talentos e por suas mensagens de bom astral - seu entusiasmo será transbordante. Às vezes se tornará sátiro, com ideias loucas e revolucionárias, mas tudo que expuser ao público será dignificante. Só aceitará uma oferta de trabalho ou uma melhor condição social, se estes não forem contrários às suas inspirações espirituais.
O SANTO
Nas dezenas de aparições reconhecidas pela Igreja Católica está a de Lourdes. Foi no ano de 1858 que ela apareceu 18 vezes nas cercanias na gruta Massabielle a uma jovem chamada Marie-Bernard Soubirous ou Bernadete. Essa santa deixou por escrito um testemunho que entrou para o ofício das leituras de 11 de fevereiro. Maria pediu o essencial para a nossa felicidade: a conversão dos pecadores pela oração e penitência. Isso aconteceu após 4 anos da proclamação do Dogma da Imaculada Conceição. Deus quis e sua providência santíssima demonstrou infalibilidade da Igreja, que chancela do céu essa aparição da Virgem Maria em Lourdes, os milagres que aconteceram e continuam a acontecer naquele local, lá onde as multidões afluem, o clero e vários Papas estiveram.