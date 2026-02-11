Natalie Portman apresenta animação "Arco": "Essa história precisava ser contada"

Foto: Divulgação/NEON Cena de "Arco", filme de Ugo Bienvenu

"Você acha que os sonhos realmente se tornam realidade? Como nos contos de fadas", pergunta Íris ao seu robô doméstico no ano de 2075. No auge da sua sabedoria programada, ele responde: "Eu não sei, Íris, mas o que te impede de tentar?". Eles estão no telhado de casa, protegidos por uma redoma de vidro que os afasta da tempestade feroz que toma conta da cidade.

Em "Arco", animação francesa de Ugo Bienvenu, o mundo ainda não resolveu a crise climática, mas aprendeu a fugir dela. Diante de furacões e incêndios, as redomas protegem as pessoas que assistem a tormenta como se aquele vidro fosse apenas uma televisão. "Essa história precisava ser contada agora", conta Natalie Portman em entrevista ao O POVO. De origem israelense com uma ampla carreira em Hollywood, a atriz também dedica seu tempo para estar detrás das câmeras como produtora.

Na trama do filme, um garoto do ano de 2932 viaja no tempo pela rota de um arco-íris para ver os dinossauros da pré-história, mas acaba caindo no mundo de Íris, uma garota que anseia algo que ela ainda nem entende. Desse choque entre um mundo condenado e outro que encontrou a solução, surge uma amizade que pode mudar o curso da história.

No Oscar 2026, a obra concorre na categoria de Melhor Longa-Metragem de Animação com "Guerreiras do K-Pop", "Zootopia 2", "Elio" e "A Pequena Amélie". O diretor conta que vem se surpreendendo com a reação do público, independentemente da idade. "Acredito muito que todos nós carregamos uma criança dentro de nós, e que as crianças são extremamente inteligentes. Eu percebi isso agora, acompanhando as sessões: elas fazem perguntas difíceis, profundas".

Confira a entrevista com Natalie Portman e Ugo Bienvenu:

O POVO - Natalie, é ótimo te ver como produtora em um filme de animação. "Arco" apresenta um futuro distópico, mas também cheio de esperança. Como produtora, o que fez você acreditar que esse filme precisava existir?

Natalie Portman - Obrigada por tocar exatamente nesse ponto. Foi justamente isso. Quando eu e a Sophie, minha parceira de produção, avaliamos um projeto, sempre fazemos duas perguntas. A primeira é: existe aqui um grande diretor, com uma visão forte? A segunda é: essa é uma história que precisa ser contada agora? No caso de "Arco", as duas respostas foram um enorme "sim".

O Ugo é um artista extraordinário, com uma visão única, detalhada e muito bonita. E essa história precisava ser contada agora. Ela encara diretamente os desafios que enfrentamos em relação ao clima e, ao mesmo tempo, oferece esperança por meio da imaginação e da criatividade humana. Por isso, ficou muito claro para nós que era algo que queríamos ver existir no mundo.

OP - Ugo, depois de assistir ao seu filme, sempre que eu olhar para um arco-íris vou pensar nos meus sonhos de infância. Quais deixei para trás e quais ainda carrego comigo. "Arco" conversa ao mesmo tempo com crianças e adultos. Como você pensou esse equilíbrio?

Ugo - Os filmes de que eu gostava quando era criança eram aqueles que me olhavam nos olhos e nunca mentiam para mim. Desde o começo, eu quis fazer um filme para crianças porque sei que elas assistem muito aos filmes. Nós, adultos, vemos um filme uma, duas, talvez cinco vezes no máximo.

Eu pensei: vou passar cinco anos da minha vida fazendo isso, então prefiro criar algo que as pessoas possam assistir várias vezes, em diferentes momentos da vida. Quando são crianças, depois quando têm filhos e acabam mostrando o filme para eles.

Eu sempre pensei em fazer esse filme para o adulto que existe dentro da criança e para a criança que existe dentro do adulto. Acredito muito que todos nós carregamos uma criança dentro de nós, e que as crianças são extremamente inteligentes. Eu percebi isso agora, acompanhando as sessões: elas fazem perguntas difíceis, profundas.

Estive em Londres na semana passada respondendo a essas perguntas como se estivesse falando com adultos, e elas estavam completamente concentradas. Os pais me disseram que raramente veem os filhos tão atentos assim. E eu acredito que isso acontece porque falo com elas como adultos. É importante reconhecermos a inteligência das crianças porque somos nós que ajudamos a formá-las.

OP - Natalie, quando você entrou para a equipe, acreditava que o filme se conectaria com o público americano que já conhecia o seu trabalho?

Natalie - Eu acho que, quando você se depara com algo tão mágico, ele se torna universal. Às vezes, quanto mais específico algo é, mais universal ele parece, porque toca emoções humanas muito reais e muito particulares. Quando você sente o desenho feito à mão, sente a expressão de seres humanos se comunicando com outros seres humanos, essa conexão humana que está no centro da arte. Nada era óbvio no começo. Parecia um projeto arriscado, e todos sentiam isso. Um diretor estreante, animação 2D, financiamento independente… não era uma aposta segura de forma alguma. Mas acreditamos na visão e no Ugo desde o início. "Arco" chega aos cinemas brasileiros no dia 26 de fevereiro pela Mares Filmes e MUBI.



