Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 12 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica uma quinta-feira de reflexões sobre valores e objetivos de vida. Não é período para tomar decisões importantes, mas para amadurecer.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, desafios emocionais podem surgir com o posicionamento atual da Lua, Saturno e Netuno. O céu indica a necessidade de questionamentos profundos. Ao lidar com questões existenciais, se atente para não perder a objetividade.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, o céu indica a necessidade de flexibilidade nas parcerias. As chances de facilitar conversas e ações conjuntas aumentam se deixar de lado a animosidade.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica a necessidade de desaceleração e diminuição da pressão diária para evitar o esgotamento. Invista em cuidados pessoais, equilibre responsabilidades e prazeres, e mantenha uma dieta saudável.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu indica que o meio social traz desafios devido a comportamentos mais individualistas que podem abalar amizades. Tentar ser mais amigável e flexível poderia ser uma boa saída.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica uma possível falta de harmonia em suas relações cotidianas, mas sempre há espaço para a flexibilidade e a conciliação. Use tato e sensatez ao lidar com suas responsabilidades compartilhadas.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica que conciliar interesses em relacionamentos pode dar trabalho agora, com a possível tensão entre desejos e prioridades. Busque o diálogo tranquilizador e seja construtivo, evitando críticas que gerem conflitos.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu indica desafios financeiros para o signo de Escorpião. O momento pede revisão de prioridades, cooperação com o entorno e economia criteriosa. Diplomacia é seu aliado nesta fase.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica que adversidades podem desafiar ambições e relações pessoais. Procure lidar com os problemas sem culpar outros e desenvolva resiliência.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica desafios e possíveis frustrações, mas há chances de superá-los com resiliência e soluções bem articuladas.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, essa quinta-feira sugere tensão em aspectos territoriais, apontando para possíveis frustrações nos relacionamentos. Opte por uma postura assertiva, porém flexível, para evitar danos a laços fortes. Pode ser uma boa oportunidade para cultivar a solidariedade e práticas úteis.