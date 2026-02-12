Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 12 de fevereiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica uma quinta-feira de reflexões sobre valores e objetivos de vida. Não é período para tomar decisões importantes, mas para amadurecer.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, desafios emocionais podem surgir com o posicionamento atual da Lua, Saturno e Netuno. O céu indica a necessidade de questionamentos profundos. Ao lidar com questões existenciais, se atente para não perder a objetividade.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, o céu indica a necessidade de flexibilidade nas parcerias. As chances de facilitar conversas e ações conjuntas aumentam se deixar de lado a animosidade.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica a necessidade de desaceleração e diminuição da pressão diária para evitar o esgotamento. Invista em cuidados pessoais, equilibre responsabilidades e prazeres, e mantenha uma dieta saudável.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu indica que o meio social traz desafios devido a comportamentos mais individualistas que podem abalar amizades. Tentar ser mais amigável e flexível poderia ser uma boa saída.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma possível falta de harmonia em suas relações cotidianas, mas sempre há espaço para a flexibilidade e a conciliação. Use tato e sensatez ao lidar com suas responsabilidades compartilhadas.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica que conciliar interesses em relacionamentos pode dar trabalho agora, com a possível tensão entre desejos e prioridades. Busque o diálogo tranquilizador e seja construtivo, evitando críticas que gerem conflitos.
23/10 a 21/11
O céu indica desafios financeiros para o signo de Escorpião. O momento pede revisão de prioridades, cooperação com o entorno e economia criteriosa. Diplomacia é seu aliado nesta fase.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que adversidades podem desafiar ambições e relações pessoais. Procure lidar com os problemas sem culpar outros e desenvolva resiliência.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica desafios e possíveis frustrações, mas há chances de superá-los com resiliência e soluções bem articuladas.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, essa quinta-feira sugere tensão em aspectos territoriais, apontando para possíveis frustrações nos relacionamentos. Opte por uma postura assertiva, porém flexível, para evitar danos a laços fortes. Pode ser uma boa oportunidade para cultivar a solidariedade e práticas úteis.
19/02 a 20/03
O céu indica que o signo de Peixes pode enfrentar desafios hoje, precisando estabelecer prioridades para lidar com demandas. Cuide do seu bem-estar e tente equilibrar a razão com a intuição.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência, servirá a Deus devido a sua grande inteligência e consciência adquirida através de estudos (como autodidata) e leituras diversas. Sua sabedoria será utilizada por Deus para a unificação de todas as religiões do mundo, que será então chamada de Universalista. Será simpático aos problemas de todas as pessoas, conseguindo até mesmo resolvê-los usando sua prodigiosa intuição.
O SANTO
Nasceu no fim do século III, na Espanha. Com 13 anos, o imperador romano Diocleciano perseguia cristãos e seus pais tiveram de fugir das barbáries. Eulália foi torturada 13 vezes e martirizada. Segundo a tradição, antes de morrer, foi chicoteada, queimada, cortada os seios, esfregada com pedras, derramaram óleo quente sobre ela, rolada nas ruas dentro de um barril, jogada aos vermes, arrastada em um carro de bois, despida em público, exposta à neve, pregada numa cruz no formato de X, por fim decapitada. Sua generosidade incomodava os pais, a ponto de proibi-la de fazer atos de caridade. É reconhecida como padroeira da cidade de Barcelona e da Espanha. A "quase Paróquia" Santa Eulália foi criada no dia 11 de fevereiro de 2018, desmembrando-se das Paróquias São Cristóvão e Menino Jesus.