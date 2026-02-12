Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Samuel Setubal Marcelo Renegado, vocalista da Banda Renegados, é uma das atrações da Alex Fest

O cenário do rock local ganha um fôlego extra neste final de semana com a realização da Alex Fest. O festival, totalmente gratuito, acontece neste sábado, 14, a partir das 18 horas, ocupando o Havana, ponto de encontro localizado na Rua Almirante Jaceguai, 61.

O evento é idealizado e promovido por Alex Aguiar, figura conhecida entre os entusiastas da cena musical. Alex é o nome à frente da Freelancer Discos, reduto essencial para colecionadores e amantes de discos de vinil.

Para esta edição, a Alex Fest escalou um elenco que transita por diferentes vertentes do rock. Estão confirmadas as apresentações das bandas The Disco, Que Estrago, Caixão, Os Intrusivos, Cygnus, Renegados e Outrora.

Confira a programação

19 horas - The Disco



20 horas - Que Estrago



21 horas - Caixão



22 horas - Os Intrusivos



23 horas - Cygnus



00 horas - Renegados



01h30min - Outrora



Alex Fest



Quando: sábado,14, a partir das 18 horas



sábado,14, a partir das 18 horas Onde: Havana (Rua Almirante Jaceguai, 61)



Havana (Rua Almirante Jaceguai, 61) Gratuito



Mais Informações: Instagram @alexaguiar69



Super Sexta

A quadra do Unidos da Cachorra recebe, nesta sexta-feira, 13, o baile Super Sexta promovido pela Superbanda. O espaço vira palco para uma festa carnavalesca que terá entre os convidados Vanessa A Cantora, DJ Soraya e DJ Femo. Os ingressos para a segunda edição do evento estão à venda no Sympla.

Quando: sexta, 13, às 21 horas

Onde: avenida Almirante Barroso, 521 - Praia de Iracema

Quanto: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)





Aniversário

Um dos equipamentos culturais que integram o Centro de Fortaleza, o Teatro São José chega aos 111 anos de fundação com festa de aniversário em clima carnavalesco. Nesta sexta-feira, 13, a Praça Cristo Redentor, localizada no espaço do Teatro São José, recebe o Baile de Máscaras, que terá apresentações da Banda Fortal 90, Frevilhando e Banda Bode Beat, a partir das 18 horas.

Quando: sexta-feira, 13, a partir das 18 horas

Onde: Rua Rufino de Alencar, 523 - Centro

Gratuito





Exposição

Ocorre nesta quinta-feira, 12, a partir das 17 horas, a abertura da exposição visual "Arquivos do Fim", que reúne obras de linguagens diversificadas produzidas por alunos do Curso de Realização em Audiovisual da Vila das Artes. A mostra faz parte das ações de conclusão da sétima turma do curso e traz suas percepções sobre a humanidade e a vida cotidiana. A exposição fica em cartaz na Galeria Ramos Cotoco, no Theatro José de Alencar, até 24 de abril.

Quando: quinta-feira, 12, às 17 horas

Onde: Galeria Ramos Cotoco, no Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito





Tartarugas Ninja

Instalada no Iguatemi Bosque, a exposição "As Tartarugas Ninja: The Experience" estará aberta à visitação das 14h às 22 horas. São 1000 m² divididos em 6 espaços que reproduzem cenários das aventuras do quarteto de heróis.

Quando: terça a sexta-feira, das 14 às 22 horas; sábado, das 10 às 22 horas; domingo, das 12 às 21 horas

Onde: av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). À venda no Sympla





Sessões especiais

Os dias de Carnaval também são para quem deseja relaxar. Para os amantes da sétima arte, o Cinema do Dragão estará aberto de sexta-feira, 13, até domingo, 15, com funcionamento normal das 13h40min às 21h40min. O público pode assistir às sessões de "O Agente Secreto" (foto), "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", "Sonhos de Trem", "Foi Apenas um Acidente" e outros filmes.

Quando: sexta, 13, até domingo, 15, das 13h40min às 21h40min

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Vendas e mais informações: Ingresso.com e @cinemadodragao





Música e som

O bar-pista Todo Esse Jass, no Meireles, manterá as portas abertas durante o Carnaval. Na programação especial, nesta quinta-feira, 12, o ambiente terá música comandada pelo DJ Marquinhos junto a um cardápio de cozinha asiática contemporânea, em parceria com o restaurante pop-up Marco Polo.