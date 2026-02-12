Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

O cenário do rock local ganha um fôlego extra neste final de semana com a realização da Alex Fest. O festival, totalmente gratuito, acontece neste sábado, 14, a partir das 18 horas, ocupando o Havana, ponto de encontro localizado na Rua Almirante Jaceguai, 61.
O evento é idealizado e promovido por Alex Aguiar, figura conhecida entre os entusiastas da cena musical. Alex é o nome à frente da Freelancer Discos, reduto essencial para colecionadores e amantes de discos de vinil.
Para esta edição, a Alex Fest escalou um elenco que transita por diferentes vertentes do rock. Estão confirmadas as apresentações das bandas The Disco, Que Estrago, Caixão, Os Intrusivos, Cygnus, Renegados e Outrora.
Super Sexta
A quadra do Unidos da Cachorra recebe, nesta sexta-feira, 13, o baile Super Sexta promovido pela Superbanda. O espaço vira palco para uma festa carnavalesca que terá entre os convidados Vanessa A Cantora, DJ Soraya e DJ Femo. Os ingressos para a segunda edição do evento estão à venda no Sympla.
Aniversário
Um dos equipamentos culturais que integram o Centro de Fortaleza, o Teatro São José chega aos 111 anos de fundação com festa de aniversário em clima carnavalesco. Nesta sexta-feira, 13, a Praça Cristo Redentor, localizada no espaço do Teatro São José, recebe o Baile de Máscaras, que terá apresentações da Banda Fortal 90, Frevilhando e Banda Bode Beat, a partir das 18 horas.
Exposição
Ocorre nesta quinta-feira, 12, a partir das 17 horas, a abertura da exposição visual "Arquivos do Fim", que reúne obras de linguagens diversificadas produzidas por alunos do Curso de Realização em Audiovisual da Vila das Artes. A mostra faz parte das ações de conclusão da sétima turma do curso e traz suas percepções sobre a humanidade e a vida cotidiana. A exposição fica em cartaz na Galeria Ramos Cotoco, no Theatro José de Alencar, até 24 de abril.
Tartarugas Ninja
Instalada no Iguatemi Bosque, a exposição "As Tartarugas Ninja: The Experience" estará aberta à visitação das 14h às 22 horas. São 1000 m² divididos em 6 espaços que reproduzem cenários das aventuras do quarteto de heróis.
Sessões especiais
Os dias de Carnaval também são para quem deseja relaxar. Para os amantes da sétima arte, o Cinema do Dragão estará aberto de sexta-feira, 13, até domingo, 15, com funcionamento normal das 13h40min às 21h40min. O público pode assistir às sessões de "O Agente Secreto" (foto), "Hamnet: A Vida Antes de Hamlet", "Sonhos de Trem", "Foi Apenas um Acidente" e outros filmes.
Música e som
O bar-pista Todo Esse Jass, no Meireles, manterá as portas abertas durante o Carnaval. Na programação especial, nesta quinta-feira, 12, o ambiente terá música comandada pelo DJ Marquinhos junto a um cardápio de cozinha asiática contemporânea, em parceria com o restaurante pop-up Marco Polo.