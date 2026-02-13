Caldo: conheça restaurantes que oferecem a iguaria em Fortaleza

Foto: FOTOS FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 09.02.2026: Comes&Bebes sobre sopas. Na foto, as sopas de abóbora e legumes verdes da Casa da Sopa, que fica localizado no bairro Meireles. (Fernanda Barros/ O POVO)

Uma opção simples, mas que dá sustentação. Reconfortante. Alternativa para esquentar o corpo e dar a sensação de calmaria imediata. Alimento de fácil preparo, podendo ser feito com o que se tem na geladeira.

Essas são algumas das características que tornam o caldo uma comida marcante, como afirma o professor de Gastronomia e colunista do O POVO, Edil Costa. Em meio ao período de Carnaval, a iguaria ganha ainda mais reforço pelo seu poder de alívio contra a ressaca.

"O caldo ajuda, sim, diante da ressaca. E muito. Caldo hidrata, repõe energia, sais minerais e não pesa no estômago. Após bebida, pouco sono e comida desregrada, é uma das melhores opções para se recuperar. O caldo de ovos bem apimentado é uma boa alternativa para curar ressaca", explica o chef em entrevista ao O POVO.

Se você tem o interesse de fazer caldo caseiro, Edil Costa indica "não complicar" - nesse caso, opte por bons ingredientes e fogo baixo, sem ter pressa. "Nada de exagerar no tempero. Ajusta o sal no final e deixa o sabor aparecer. Caldo bom é simples e bem feito. Cozimento lento é o segredo", pontua.

É tudo a mesma coisa?

Casa da Sopa

No bairro Meireles, um empreendimento tem logo no nome seu carro-chefe: Casa da Sopa. Criado em 2000 pelas irmãs Waldízia e Fátima ao se inspirarem em receitas da mãe, o estabelecimento oferece aos clientes dois tipos de caldos: caldo de carne com ovos e caldo verde.

"Nossos caldos e sopas são feitos diariamente com receitas que seguimos desde o início da casa, e um dos diferenciais é não usarmos condimentos e maisena (amido de milho) no preparo das nossas sopas", afirma Raphael Carneiro, atual proprietário da Casa da Sopa. O restaurante também vende canja.

As sopas e os caldos são comercializados no peso para tomar no local, sendo o quilo vendido por R$ 41,99. Caso o cliente deseje levar para viagem, há preços fixos a depender do tamanho, como o de 500 ml, vendido a R$ 22, e o de 750 ml, vendido a R$ 25.

Ao longo do tempo, a Casa da Sopa incorporou outros pratos ao cardápio, como baião de dois (com feijão-verde), cuscuz, tapioca, espetinhos, omeletes e massas, mas "sempre preservando o inconfundível gostinho caseiro", segundo Raphael. Os pratos mais pedidos da casa são a sopa de feijão e o sopão de carne, mas há espaço especial para os caldos.

"Na minha opinião, todo dia é dia de tomar um caldo ou uma sopa, mas no comecinho da noite é o ideal, porque se torna uma alimentação leve e saudável para o corpo", opina Raphael Carneiro.

Funcionamento: segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 22 horas; sábado, das 16h30min às 22 horas

segunda-feira a sexta-feira, das 11h às 22 horas; sábado, das 16h30min às 22 horas Onde: rua Pereira Filgueiras, 1305 — Meireles

Cinco Estrelas

No Centro, o Mercado São Sebastião abriga boxes com diferentes iguarias. Um deles é o Restaurante Cinco Estrelas, que funciona desde 1982 e é conduzido pela proprietária Eleusina Rodrigues. O cardápio oferece os caldos de mocotó e de carne moída.

"Os caldos de carne moída são preparados com tempero exclusivo da casa e enriquecidos com ovos, cebola, pimentão, tomate e farinha de mandioca (fininha) para engrossar. A carne moída é agregada no final. O caldo de mocotó tem como base o caldo que cozinhou os mocotós e é feito o mesmo processo do caldo de carne", afirma Fábio Rodrigues, integrante do estabelecimento.

Ele destaca que sal, coloral, pimenta do reino e um tempero "secreto" incorporam a receita. O Cinco Estrelas não comercializa sopas, apenas caldos, e os valores são variados. O de 400 ml é vendido por R$ 16,90 e acompanha pão ou cuscuz. É possível também adquirir para viagem, com embalagem de 500 ml (R$ 20) e 1 litro (R$ 30).

Funcionamento: terça-feira a sexta-feira, das 7h às 14 horas; sábado, das 6h às 14 horas; domingo, das 6h às 12 horas

terça-feira a sexta-feira, das 7h às 14 horas; sábado, das 6h às 14 horas; domingo, das 6h às 12 horas Onde: Mercado São Sebastião (rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro)

Rei do Mocotó

Faz mais de 30 anos que o Jardim Iracema tem um espaço para quem desejar ingerir caldos. Trata-se do restaurante Rei do Mocotó, criado em 1995 por seu Raimundo e Dona Odete. Hoje, quem lidera o empreendimento é sua filha, Patrícia Martins, ao lado do esposo. No cardápio, há sopa, canja e panelada, mas destaque mesmo para os caldos.

O principal é o de mocotó. "É o mais difícil de você encontrar em Fortaleza com um bom sabor, porque é mais difícil o preparo. É o prato que mais sai na nossa casa", afirma Patrícia. Como relata, o caldo é feito a partir da pata do boi: "Ela chega para serrarmos ainda, às vezes vem cortada. Fazemos toda a higienização e leva mais ou menos 40 minutos de cozimento para depois ter a finalização".

O restaurante conta também com caldo de carne, feito de carne moída. Eles são vendidos por R$ 16 no tamanho pequeno e R$ 19 no tamanho grande. "A melhor ocasião para tomar caldo é principalmente na ressaca pós-festa, tendo bebido ou não, porque ele traz uma fonte de energia para te renovar. É rico em fonte de energias", indica. Patrícia complementa: "O ideal é você tomar no período que está de ressaca, mas também em períodos chuvosos, como café da manhã".

Funcionamento: quarta-feira a segunda-feira, das 6h às 12 horas e das 16h às 20 horas; restaurante fechado na terça-feira

quarta-feira a segunda-feira, das 6h às 12 horas e das 16h às 20 horas; restaurante fechado na terça-feira Onde: rua Conselheiro Lafayette, 413 - Jardim Iracema

