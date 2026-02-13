Carnaval na serra

As temperaturas mais amenas aceitam vinhos com mais estrutura como os tintos e com maior graduação alcoólica, sem perder a elegância, e os vinhos de Bordeaux, da Toscana e quem sabe da Espanha trazem todas essas características.
La Xara - Ponce - Garnacha - Manchuela
Da vinícola Ponce em Manchuela saem diversos vinhos de excelente qualidade, e o La Xara é um desses que vale muito a pena provar. De vinhas velhas de Garnacha ele tem estrutura sem perder a elegância. Um vinho de médio corpo, com taninos finos e acidez viva porém tranquila. Seu final de boca é marcado por sutis notas frutadas de morangos e cerejas, tanino macio e longo.