Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 13 de fevereiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o céu indica que pode existir um risco na área financeira ao buscar satisfação emocional em aquisições materiais. É importante focar nas prioridades profissionais e aperfeiçoar o planejamento e as parcerias.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, o céu indica um bom momento para encarar os desafios como oportunidades de crescimento pessoal. Interagir e se divertir com os amigos pode ser uma boa pedida.
21/05 a 20/06
Hoje o céu indica que diminuir a interação social e controlar os gastos pode ser crucial para o signo de Gêmeos, enfatizando a atenção às necessidades da vida privada. A família tende a reforçar a autoestima dos Gêmeos.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, hoje pode ser um bom momento para combater o estresse no trabalho e recuperar a confiança entre colegas. O céu indica que abraçar a rotina afetiva e fortalecer o vínculo com a pessoa amada podem trazer equilíbrio emocional.
23/07 a 22/08
Para o signo de Leão, o céu alerta para possíveis tensões que podem surgir, principalmente na questão emotiva e nas rotinas diárias. Há também indicativos de que a saúde merece atenção. Além disso, pode ser o momento certo para fortalecer a autoconfiança e se posicionar de forma positiva diante de desafios.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um bom momento para ponderar sobre a exposição pública e refletir sobre o equilíbrio entre a vida privada e o coletivo. As chances de contrastes aumentarem são altas, podendo alterar a dinâmica em grupo. Valorize mais a companhia de pessoas seletas.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu sugere que caminhos às vezes turbulentos podem surgir nos laços íntimos, mas há chances de contornar isso. Mantenha-se consciente e não coloque peso excessivo nas expectativas que nutre sobre os demais, valorizando a individualidade alheia. O dia pode apresentar também pequenos prazeres na rotina.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu sugere cautela ao julgar situações, enaltecendo a importância da análise objetiva das circunstâncias. Excesso de subjetividade pode ser desfavorável. Dialogue, as interações podem ser estimulantes.
22/11 a 21/12
Signo de Sagitário, o céu indica a possibilidade de dramas familiares que podem te tornar mais fechado. Mas é um bom momento para adotar uma postura aberta e dialogar para chegar a acordos sensatos.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que há chance de reagir de forma intensa aos desafios na área profissional, tornando a convivência um pouco mais difícil. Procure facilitar o diálogo e mostrar abertura, como sugerem Lua, Vênus e Mercúrio.
21/01 a 18/02
A sexta-feira para o signo de Aquário pode trazer reações emocionais intensas em situações problemáticas, possivelmente impactando a produtividade. O céu sugere uma boa chance de reverter isso estimulando o pensamento criativo e a adaptabilidade.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o cenário social pode se tornar desafiador, com possíveis frustrações. Lembre-se de preservar suas amizades e manter a autoestima.
O ANJO
É invocado para proteger da maldade, fazer com que as pessoas reconheçam seus atos e tenham a misericórdia de Deus. Ajuda a obter paz, boa saúde e longevidade. Influencia no amor paternal, filial e no respeito e obediência das crianças para com os mais velhos. Quem nasce sob esta influência, terá consciência da necessidade da regeneração da matéria, para que haja o aumento da espiritualidade.
O SANTO
Nasceu no século IV, em Cesareia (Palestina). Aos 18 anos, ingressou no eremitério. Quando sua fama de santidade espalhou-se, uma jovem milionária chamada Cloé fez uma aposta com os amigos a fim de tirar o monge de sua vida casta. Ela começou a incitá-lo, porém não teve sucesso. Na manhã seguinte, apareceu a ele novamente, provocando-o sexualmente. Não se sabe se Martiniano cedeu à tentação ou resistiu. Na literatura, há controvérsias, mas é sabido que ela converteu-se ao cristianismo e tornou-se freira. Martiniano percebeu suas fragilidades e decidiu morar em uma ilha. Em outra ocasião, houve um naufrágio na região e a única pessoa a salvar-se foi Fotinia. Ela pediu ajuda e, mesmo tendo ajudado a moça, Martinho decidiu fugir daquela ilha a nado. Depois disso, tornou-se andarilho.