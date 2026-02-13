Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 13 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o céu indica que pode existir um risco na área financeira ao buscar satisfação emocional em aquisições materiais. É importante focar nas prioridades profissionais e aperfeiçoar o planejamento e as parcerias.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, o céu indica um bom momento para encarar os desafios como oportunidades de crescimento pessoal. Interagir e se divertir com os amigos pode ser uma boa pedida.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Hoje o céu indica que diminuir a interação social e controlar os gastos pode ser crucial para o signo de Gêmeos, enfatizando a atenção às necessidades da vida privada. A família tende a reforçar a autoestima dos Gêmeos.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, hoje pode ser um bom momento para combater o estresse no trabalho e recuperar a confiança entre colegas. O céu indica que abraçar a rotina afetiva e fortalecer o vínculo com a pessoa amada podem trazer equilíbrio emocional.

Leão 23/07 a 22/08 Para o signo de Leão, o céu alerta para possíveis tensões que podem surgir, principalmente na questão emotiva e nas rotinas diárias. Há também indicativos de que a saúde merece atenção. Além disso, pode ser o momento certo para fortalecer a autoconfiança e se posicionar de forma positiva diante de desafios.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um bom momento para ponderar sobre a exposição pública e refletir sobre o equilíbrio entre a vida privada e o coletivo. As chances de contrastes aumentarem são altas, podendo alterar a dinâmica em grupo. Valorize mais a companhia de pessoas seletas.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu sugere que caminhos às vezes turbulentos podem surgir nos laços íntimos, mas há chances de contornar isso. Mantenha-se consciente e não coloque peso excessivo nas expectativas que nutre sobre os demais, valorizando a individualidade alheia. O dia pode apresentar também pequenos prazeres na rotina.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu sugere cautela ao julgar situações, enaltecendo a importância da análise objetiva das circunstâncias. Excesso de subjetividade pode ser desfavorável. Dialogue, as interações podem ser estimulantes.

Sagitário 22/11 a 21/12 Signo de Sagitário, o céu indica a possibilidade de dramas familiares que podem te tornar mais fechado. Mas é um bom momento para adotar uma postura aberta e dialogar para chegar a acordos sensatos.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica que há chance de reagir de forma intensa aos desafios na área profissional, tornando a convivência um pouco mais difícil. Procure facilitar o diálogo e mostrar abertura, como sugerem Lua, Vênus e Mercúrio.

Aquário 21/01 a 18/02 A sexta-feira para o signo de Aquário pode trazer reações emocionais intensas em situações problemáticas, possivelmente impactando a produtividade. O céu sugere uma boa chance de reverter isso estimulando o pensamento criativo e a adaptabilidade.