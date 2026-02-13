Vício Elegante: disco de Belchior completa 30 anos

Foto: ACERVO FAMILIAR FOTOGRAFADO POR Fábio Lima Belchior é autor da música "Conheço o meu lugar", utilizada pelo colunista Paulo Linhares para ilustrar o texto

O ano de 2026 nos convoca à celebração do trigésimo aniversário de um dos álbuns mais emblemáticos da fonografia brasileira: "Vício Elegante" (1996), de Belchior. Para o rapaz latino-americano, que sempre pautou sua identidade na negação dos cânones estabelecidos e no "canto torto", afastar-se da própria veia compositora para abraçar integralmente o papel de intérprete - com exceção da faixa-título inédita - foi um gesto retórico de audácia.

Em 1996, Belchior chegava ao estúdio GPA, no Rio de Janeiro, pretendendo apenas regravar sucessos como "Paralelas" e "Como nossos pais" com novos arranjos. Foi o acaso da sugestão do produtor Guti Carvalho, o qual comandava a gravadora à época, que converteu o projeto em um disco de intérprete. A partir dali, Belchior buscou canções de autores que admirava e que combinavam com ele a ponto de poder dizer que poderia tê-las feito. Para o artista, que gostou da ideia imediatamente, essa escolha não era um abandono da autoria, mas uma apropriação.

Neste álbum, o ethos de Belchior se transmuta. Se em "Alucinação" (1976) ele era o anti-herói, em "Vício Elegante" assume uma postura de dândi sofisticado, vestindo letras de Caetano Veloso, Chico Buarque e Roberto Carlos com sua voz nasal e expressiva. Embora a crítica da época, como Pedro Alexandre Sanches, tenha classificado sua performance como kitsch ou fora de forma, sob a ótica discursiva vemos a construção de uma identidade enunciativa forte.

A sonoridade elegante do disco deve muito ao piano e à direção musical de Ricardo Bacelar. Bacelar recorda um Belchior extremamente pontual, aplicado e organizado, que chegava ao estúdio com seu inseparável potinho de mel para aquecer a voz firme. Um detalhe técnico fascinante revela a potência do artista: sua emissão vocal era tão forte que frequentemente saturava a cápsula do microfone, exigindo que ele se afastasse para evitar ruídos.

O ponto alto da colaboração foi a canção "Vício elegante", composta espontaneamente no estúdio por Belchior e Bacelar, atendendo ao desejo de Belchior por um material novo. Com versos sobre um romance com uma gueixa e os habituais versos perversos, esta tornou-se a última letra inédita escrita e gravada pelo bardo sobralense em seus discos de carreira.

Em "Almanaque" (Chico Buarque), o investimento de Belchior busca o equilíbrio entre o rigor do maestro soberano e a fala nordestina do intérprete, agindo como um filho bastardo que assassina simbolicamente o pai através da performance. De modo similar, em "O tolo" (Roberto/Erasmo Carlos), ele transita da MPB universitária para o romantismo, apropriando-se da obra de seu antigo rival para validar sua versatilidade interpretativa. Ao gravar "Doce mistério da vida [Ah! Sweet mystery of life]" (Victor Herbert/Rida Johnson Young, versão: Alberto Ribeiro), Belchior demonstra o apreço por esta canção clássica de 1910, compartilhado por Veloso e Bethânia, que a gravaram no álbum "Ao Vivo" (1978).

Ao interpretar "O nome da cidade" (Caetano Veloso), Belchior apropria-se da topografia carioca, imprimindo a secura do Norte em uma canção que, na voz de Bethânia, era pura fluidez. Esse elo regional é reforçado em "Táxi boy - Garoto de aluguel" (Zé Ramalho), na qual o cantor recorre ao universo underground, mantendo os laços com a estrada tirana e a aspereza nordestina que balizam seu posicionamento. Nessas interpretações, o artista funde nas letras a temática existencial, consolidando a imagem de um nordestino cool sintonizado com o universo das metrópoles.

A faixa "Esquadros" (Adriana Calcanhotto) marca a abertura para a geração posterior, preservando a cenografia urbana que é alicerce da obra do cearense. Ao gravar "Aliás" (Djavan), "Charme do mundo" (Marina Lima/Antônio Cícero), "Aparências" (Cury/Ed Wilson), "Paixão" (Kledir Ramil) e "Eternamente" (Liliane/Sergio Natureza/Tunai), Belchior manifesta um movimento pendular de simpatia por melodias românticas. Por fim, ao interpretar a tradicional "Panis angelicus" (adaptação: Sergio Tannus/Zé Américo), Belchior reforça seu apreço pelo latim e sua formação erudita de ex-seminarista.

No álbum "Vício Elegante", Belchior opera muito mais do que uma releitura de intérpretes; ele articula quatro movimentos estratégicos. Primeiro, opera uma desleitura corretiva de artistas do mainstream, ao traduzi-los para o seu universo de coisas reais, como ocorre em "Almanaque", "O tolo" e "O nome da cidade". Não apenas canta Caetano, Chico ou Roberto, ele os traduz para o seu próprio idioma musical. Segundo, expõe seu panteão de ídolos dos mais diversos gêneros musicais, ao eleger para interpretar as canções "Doce mistério da vida", "Táxi boy", "Aliás", "Charme do mundo", "Aparências", "Paixão", "Eternamente" e "Panis angelicus". Terceiro, ele celebra artistas novos, como Calcanhotto em "Esquadros", retribuindo o gesto que Elis o destinara ao gravar "Como nossos pais" e "Velha roupa colorida", 20 anos antes. Por último, Belchior rompe hiato criativo, ao apresentar a criação de uma canção inédita em parceria com Bacelar.

Três décadas depois, "Vício Elegante" permanece como o testamento de um artista que, ao desobedecer a regra de ser apenas autor, provou que a originalidade pode ser a repetição contínua e apaixonada das verdades alheias transformadas em pele própria. O compositor, que amava Dante Alighieri e possuía uma caligrafia medieval invejável, encontrou força no silêncio ocasional de sua pena, permitindo que sua garganta desbocada desse o tom final de sua inesquecível obra. Com composições que ganham na voz de Belchior uma nova dimensão existencial urbana, o disco é uma espécie de autopsicografia, na qual Belchior finge ser o outro para revelar a si mesmo.

Josely Teixeira Carlos é professora, com doutorado sobre Belchior pela USP-Sorbonne e escreve na página www.discosediscursos.com



