Grande homenagem

Foto: Jamille Queiroz/divulgação Caixa Cultural Fortaleza comemora trajetória do mestre Macaúba com espetáculos

Entre os polos que recebem o Carnaval neste sábado, 14, destaque para o Aterrinho da Praia de Iracema. O local tem apresentações a partir das 17 horas, com DJ Duo Siriá. Depois, às 18h30min, há show em homenagem ao Macaúba do Bandolim, homenageado do Ciclo Carnavalesco. Referência nacional no chorinho, ele nasceu em Fortaleza e tem mais de 60 anos de trajetória.

Quando: sábado, 14, a partir das 17 horas

Onde: Aterrinho da Praia de Iracema (Av. Beira Mar, 1022 - Praia de Iracema)

Gratuito

Carnaval do Tempero

Começa neste sábado, 14, mais uma edição do Carnaval do Tempero do Mangue. A programação reúne grandes bandas de Fortaleza, passando por diferentes estilos musicais. Hoje, sobem ao palco os cantores Belinho e Gabi Nunes e a DJ Lia Tavares. Estacionamento privativo e gratuito.

Quando: sábado, 14, às 16 horas

Onde: rua Valdir Bezerra, 100 - Sabiaguaba

Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 40 (meia social); vendas no Sympla

Arena Iracema

A Arena Iracema começa sua programação de Carnaval neste sábado, 14. Com duas horas de caipirinha liberada, a folia começa às 16 horas com DJ Morr. Às 18 horas, o grupo Baba de Camelo anima os presentes. Na sequência, às 19h30min, é a vez do DJ Dino comandar a festa antes da chegada da Superbanda, às 20 horas. A festa é encerrada com o DJ Lucas BMR, às 21h30min.

Quando: sábado, 14, a partir das 16 horas

Onde: Av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro

Quanto: a partir de R$ 25; vendas no OutGo

Bailinho Infantil

O shopping RioMar Fortaleza promove neste sábado, 14, sua programação de Carnaval voltada aos pequenos. No "Bailinho do RioMar Fortaleza", o público é convidado a brincar fantasiado. A programação se inicia às 15 horas, com recreação. Às 16 horas, tem a Banda Trelelê. A partir das 20 horas, a banda BBK assume a folia.

Quando: sábado, 14, a partir das 15 horas

Onde: estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito

Marty Supreme

Para quem quer aproveitar o sábado de Carnaval longe dos agitos de multidões, uma opção é ir ao cinema. Um dos filmes em cartaz em Fortaleza é "Marty Supreme", estrelado por Thimotée Chalamet. O drama acompanha a história de Marty Reisman, homem que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional do esporte. "Marty Supreme" recebeu indicações ao Oscar 2026, incluindo a categoria de "Melhor Filme".

Quando e onde: Ingresso.com