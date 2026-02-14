horóscopo personare

ÁRIES

Para o signo de Áries, o sábado pode ser significativo. A entrada de Saturno no seu signo sugere um avanço nas suas metas, com mais responsabilidades e melhorias na área profissional. Sua capacidade de pensar e criar pode aumentar, especialmente com Saturno encontrando Netuno.

TOURO

Para o signo de Touro, o céu sinaliza uma fase reflexiva com Saturno na área de crise. Encare desafios calmamente, pois exigem tempo e maturidade. A junção do pensamento racional com o intuitivo, em encontro com Netuno, promete equilíbrio.

GÊMEOS

Para o signo de Gêmeos, o céu indica mais reserva no social e critério ao lidar com as amizades que exigem maior dedicação para fortalecer vínculos. A empatia pode ser um bom caminho para reforçar parcerias.

CÂNCER

Para o signo de Câncer, o céu indica maior responsabilidade na área profissional que pode levar a um aperfeiçoamento e amadurecimento das ambições. Pode ser um bom momento para estabelecer metas realistas e valorizar vocações.

LEÃO

Para quem é do signo de Leão, o céu indica que é um bom momento para olhar para as próprias experiências em busca de fortalecimento graças à passagem de Saturno pela área espiritual. Há chance de aprofundar conhecimentos, por isso, cursos podem ser uma boa opção.

VIRGEM

Para o signo de Virgem, é um ótimo momento para explorar profundamente o autoconhecimento e aperfeiçoar suas metas. Enfrente os desafios como oportunidades de crescimento e estabeleça alicerces firmes na sua vida.

LIBRA

Para o signo de Libra, o céu indica um bom momento para fortalecer laços e formalizar parcerias na área dos relacionamentos. Tenha mais compromisso com quem te cerca e conheça as pessoas de forma real.

ESCORPIÃO

Para o signo de Escorpião, o sábado pode exibir um interesse em otimizar a rotina e aprimorar a qualidade de vida. Este sentimento vem de Saturno na área cotidiana em sintonia com Netuno, resultando em um olhar mais crítico nas vivências diárias e comprometimento com parceiros. Mantenha a disciplina e sensibilidade.

SAGITÁRIO

Para o signo de Sagitário, o céu indica um maior criterioso na vida social. Isso pode levar à redefinição de seu grupo de amigos e atividades de lazer.

CAPRICÓRNIO

Para o signo de Capricórnio, o céu indica um sábado de busca por estabilidade no lar. Valorize a tradição e a rotina e converse com quem você vive, mostrando compromisso e empatia.

AQUÁRIO

Para o signo de Aquário, o céu indica que pode ser um bom momento para ser responsável e cuidadoso com suas palavras, inspirando confiança nos outros.

PEIXES

Para o signo de Peixes, o céu indica que é bom se concentrar em aprimorar a gestão financeira e assumir responsabilidades importantes. Neste ciclo, você pode fortalecer suas fundações. Lembre-se de economizar, mas mantenha a generosidade.

o anjo Ieiazel

Quem nasce sob esta influência, amará a leitura, as ciências e todo o conhecimento de modo geral. Terá ideias brilhantes e de destaque na sociedade, pois, por ser dotado de extrema autoconfiança, será sempre indicado para assumir postos de liderança. Compreenderá prontamente os problemas dos outros, não conseguindo dizer não aos que necessitam, mesmo sabendo que alguns deles não merecem seu auxílio.

O SANTO Santos Cirilo e Metódio

Os irmãos Miguel e Constantino nasceram em Tessalônica, filhos de um empregado do imperador. Vieram a se chamar Metódio e Cirilo, respectivamente, quando tornaram-se religiosos. Cirilo nasceu em 827, foi ordenado sacerdote e iniciou a carreira de mestre. Metódio foi nomeado governador, mas desistiu para se tornar-se monge. Cirilo criou um novo alfabeto eslavo e traduziu bíblia, missal e rituais. Acusados de cisma e heresia, tiveram de vir a Roma, onde o papa Adriano II os acolheu. Desenvolveram atividades missionárias na Europa central e são chamados de apóstolos dos eslavos. Cirilo morreu em Roma, em 869, e foi sepultado na igreja de São Clemente. Metódio foi nomeado arcebispo e atacado por usar a língua eslava nos ritos religiosos. Morreu em 885.