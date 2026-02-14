Rápidos e coreografados: por que os hits de Carnaval são esquecidos tão rápido?

Foto: FÁBIO LIMA Ivete Sangalo faz show de estreia no São de João de Maracanaú 2025 nesta sexta-feira, 13

Falar de Carnaval é lembrar de fantasias, glitter, blocos e ruas cheias, mas também é o momento de falar de música. Quando se procura a trilha sonora para definir a festividade, é inevitável não revisitar os clássicos do axé da Banda Eva e do grupo Chiclete com Banana.

INSTAGRAM | Confira noticias, críticas e outros conteúdos no @vidaearteopovo

Para aqueles que são da "velha guarda", as marchinhas como "Me Dá Um Dinheiro Aí" e "Cachaça Não é Água" são as principais escolhas. Apesar da mudança de ambientação da festa, que transita entre salões e ruas, a essência de celebrar através da música foi mantida e desperta a busca anual dos foliões pelo hit do Carnaval.

Refrões curtos, coreografias virais e mistura de gêneros marcam a evolução da "música carnavalesca brasileira". Se antes os sucessos nasciam nos trios elétricos e blocos de rua, hoje eles surgem nas redes sociais e muitas vezes desaparecem na mesma velocidade em que viralizam.

Ao observar os principais hits carnavalescos entre 2010 e 2025, a partir de levantamento no acervo de edições do O POVO, a transformação na sonoridade e na forma de consumo da música brasileira tem mudança perceptível.

O intervalo mostra que o axé e o pagode baiano deram espaço para uma mistura de funk, arrocha, pop eletrônico e música urbana, gêneros populares principalmente pelo ambiente digital.

Mas, afinal, já se sabe quais serão os hits para este ano? Com as redes sociais, meses antes dos quatro dias de folia, as coreografias, trends e vídeos curtos antecipam o som que fará sucesso nos blocos nesse verão.

Aqueles que são "cronicamente online" certamente já escutaram os potenciais hits ao explorarem as redes. Entre os títulos mais ouvidos estão: "Vampirinha" (Ivete Sangalo); "Jetski" (Pedro Sampaio, Melody e MC Meno K); "O Baiano Tem o Molho" (O Kannalha); "Fanatismo" (Yasmin Sensação) e "Desliza - Ólhinho No Corpinho" (Leo Santana e Melody).

Assim como: "CARNAVAL" (Marina Sena e Psirico);"Marquinha de Fitinha" (Léo Santana); "Plugin da Bagaceira" (Claudia Leitte); "Sequência Feiticeira" (Pedro Sampaio, MC GW, MC Rodrigo do CN, MC Jhey e MC Nito); "É Terreiro Canção" (Alcione e Daniela Mercury); "Semáforo" (Psirico) e "Gostosin" (Anitta, Felipe Amorim e Hitmaker).





Carnaval: do axé ao funk

No início da década de 2010, os sucessos carnavalescos como "Rebolation" (Parangolé), "Liga da Justiça" (LevaNóiz) e "Lepo Lepo" (Psirico) apostaram em coreografias fáceis e refrões repetitivos, pensados para multidões.

Em contraste, os anos seguintes contaram com mudanças no gênero escolhido, com o pop/sertanejo "Ai se eu te pego" (Michel Teló) e do forró eletrônico do Aviões do Forró dominando o topo das listas.

A partir de 2015, o funk ganha destaque entre os virais da festividade. Com músicas como "Metralhadora" (Banda Vingadora), "Deu Onda"(MC G15) e "Olha a Explosão" (Kevinho), o gênero musical nascido no Rio de Janeiro consolidou sua força nacional e passou a dividir o protagonismo com o axé.

Entre 2019 e 2020, a diversidade musical se expandiu com hits como o forronejo "Jenifer", o funk "Tudo OK" (Thiaguinho MT, Mila, JS o Mão de Ouro), assim como o brega funk "Sentadão" (Pedro Sampaio) e "Amor de Que" (Pablo Vittar) - que mostram a fusão entre pop, funk, forró, brega e eletrônico.

Durante a pandemia, a festa teve que se adaptar às transmissões online. Dessa maneira, os hits migraram quase completamente para o ambiente digital. Músicas como "Batom de Cereja" (Israel & Rodolffo), "Malvadão 3" (Xamã) e o "Remix da Vacina Butantan" (MC Fioti) ganharam força através de vídeos curtos.

A partir do sucesso desse formato audiovisual, as produções musicais passaram a dialogar com tendências globais, levando em consideração o desempenho nas plataformas de streaming e nas redes sociais como fator responsável pela viralização antes da festa presencial.

Nos anos seguintes, com músicas como "Lovezinho" (Kevinho e Tainá Costa), "Macetando" (Ivete Sangalo) e "Jetski" (Pedro Sampaio), é possível notar o formato na construção musical com refrões rápidos, batidas repetitivas e letras "chiclete" - que facilitam o consumo rápido e a reprodução em vídeos.



