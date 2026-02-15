No Morro Branco, calma antes de Beberibe ferver

Foto: Nayana Melo/Especial para O POVO ￼NO Morro Branco, em Beberibe, tranquilidade apenas no começo do sábado

Em Beberibe, a 74,76 km de Fortaleza, um dos principais destinos do Carnaval cearense, quem assistiu à tranquilidade da manhã e começo de tarde de sábado, com famílias desfrutando da praia de Morro Branco, não vislumbrava do movimento que viria à noite.

À tarde, vendedores ambulantes chegavam para organizar os pontos de venda para a festa da praça e o mela-mela, o tradicional momento no qual foliões jogam espuma e farinha uns nos outros. O bugueiro Ricardo Cardoso, 49 anos, descreve o roteiro preferido pelos clientes: passeio de buggy pela manhã, seguidos de almoços nas barracas e, depois, para quem gosta da folia, aproveitar o mela-mela.

A auxiliar de Departamento Pessoal Bárbara Melo, 26, e a família foram a Beberibe pela primeira vez, de olho nos shows. "Não sabemos como é a dinâmica, então, nesse primeiro dia, a gente vai ver como funciona", disse.

Sobre o hit do Carnaval de 2026, ela diz que "todo Carnaval é Bell Marques". Mas também "Jetski", de Pedro Sampaio e Melody. (Samuel Pimentel e Júlia Honorato)



