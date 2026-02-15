Você já deve ter ouvido a máxima de que em todo lugar do mundo, sempre vai ter um cearense no meio para contar história. Não poderia ser diferente agora com "O Agente Secreto", filme pernambucano que está ganhando os holofotes do mundo após receber quatro indicações históricas ao Oscar 2026. No elenco recheado de participações especiais, o filme tem dois rostos cearenses que serão difíceis de esquecer daqui pra frente: Geane Albuquerque e Robério Diógenes.

Embora a participação de Geane seja tão breve, sua cena de entrada já povoa o imaginário da cultura popular. Ao ver Marcelo (Wagner Moura) chegar na repartição, seu olhar atravessado parece julgá-lo quando está mesmo é tentando seduzi-lo. Para não falar, tapeia à máquina de escrever a pergunta irreverente: "O novato é casado e/ou aprecia a companhia de mulheres?". Contrastando com o semblante cômico de Wagner, que nas gravações foi surpreendido pela frase improvisada, seu olhar permanece sério.

O desenho gráfico desta edição do Vida&Arte foi baseado no contexto histórico e iconográfico que essa cena evoca. Apesar de completamente trivial no contexto em que a narrativa se passa, a máquina de escrever tem esse semblante dos anos 1970 não apenas por ser uma referência de passado analógico, mas também por figurar o rito burocrático daquele órgão público.

"Foi louco, surpreendentemente louco", foi assim que Geane tentou me resumir a experiência eletrizante de se ver na tela do Grand Theatre Lumiére, a maior sala do Festival de Cannes onde "O Agente Secreto" fez sua estreia mundial. Se você parar para pensar que é o maior festival de cinema do mundo, dá para ter uma breve noção do que significou para a atriz cearense esse momento.

Em Cannes, eu ainda não tinha ligado os pontos, mas uma semana depois, eu me daria conta que conheci Geane em um Carnaval passado: no Teatro Dragão do Mar, em 2022, ela integrava o elenco de "Tchau, Amor", espetáculo da Inquieta Cia. De repente, parecia um paralelo fascinante vê-la nesse palco aqui do lado e naquele tão longe. Assim como ela, Robério Diógenes não escondeu - e nem tinha porquê - a emoção do que estava vivendo. Em maio de 2025, ninguém nem fazia ideia da trajetória de sucesso internacional que o filme traçaria na direção do Oscar, mas a exibição efusiva na França parecia mesmo um grande presságio.

Seu personagem tem uma intervenção central na complexa teia de acontecimentos e intrigas que circunscrevem a jornada bagunçada desse dito "agente secreto" - se é que ele existe. Na pele de um delegado em plena ditadura militar, ele é o último a entender o que está realmente acontecendo apesar da sua natureza hipoteticamente vigilante. Passa o filme todo tentando acobertar um assassinato em que está envolvido sem perceber que está acolhendo justamente o homem que está ajudando a caçar.

Para criar essa ironia, Robério empresta a Euclides uma presença naturalmente cômica. Ele adora contar a história de que nas páginas de Kleber Mendonça Filho, o delegado era pernambucano, mas passou a ser cearense quando foi selecionado. Kleber poderia tê-lo pedido um disfarce, mas, não, deixou que fosse cearense mesmo.

No Oscar, o filme está indicado numa categoria que nem existia até ano passado: Melhor Direção de Elenco. O fato de um filme brasileiro figurar na estreia de um prêmio com forte apelo nos EUA - principalmente porque Hollywood tem um sindicato forte de atores - já é em si um grande acontecimento. Mas para além disso, essa indicação "autoriza" uma grande celebração.

Embora seja nominalmente direcionada a Gabriel Domingues, o escalador do elenco, o reconhecimento nessa categoria perpassa diretamente pela percepção de qualidade do elenco que está em tela e pela forma como os intérpretes se conectam. Ou seja, é uma indicação que afaga um pouco a ânsia do brasileiro de ver outros atores reconhecidos lá fora para além de Wagner Moura.

Assim como não dá para imaginar esse filme sem Tânia Maria, a estrela que vive agora um sucesso meteórico aos 79 anos, também não dá mais para imaginar a comédia tensa dessa história sem Geane e Robério. Não é à toa que os dois devem receber uma homenagem na Câmara Municipal de Fortaleza pelo reconhecimento de serviços prestados à cultura cearense com a Medalha do Mérito da Cultura Lauro Maia. Uma licença poética pode nos fazer imaginar que eles todos estão, sim, indicados ao Oscar também. Vai dizer que não merece? (Arthur Gadelha)