Samba movimenta público no Aterro

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO ￼SHOWS de sábado de Carnaval no Aterro da Praia de Iracema

O sábado de Carnaval de Fortaleza no aterro da Praia de Iracema, a atração principal foi Arlindinho, que subiu ao palco às 20 horas e animou os foliões com ritmos de samba.

Conforme a secretária da Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, o objetivo da edição do Carnaval foi mudar a lógica do período e pensar o período como um investimento ao invés de gasto. A secretaria comentou mudanças realizadas neste ano, que, embora inovadoras, causaram certo transtorno, como a instalação de um palco para shows na avenida Domingos Olímpio, o que antecipou o bloqueio da movimentada avenida.

O Aterro é vigiado por torres de segurança com dois ou três policiais militares. Além disso, há um posto médico próximo ao local da festa.

O entorno da Beira Mar e Praia de Iracema também registrou movimento típico de sábado à noite, com pessoas caminhando e se exercitando pelo calçadão, alheias ao Carnaval. (Vítor Magalhães e Mirla Nobre)



