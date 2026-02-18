Com narrativa fantástica, 'Absolum' é um jogo absolutamente divertido e desafiador

Foto: CENA DO JOGO ABSOLUM/Dotemu, Guard Crush Games e Supamonks/DIVULGAÇÃO Absolum é um título independente e está disponível nos principais consoles da atual geração e no PC

"Absolum" é um título independente — disponível nos principais consoles da atual geração e no PC — que mistura ação a um sistema de repetição que premia movimentos precisos e combos poderosos. A história gira em torno de uma rebelião contra o tirano Rei Sol Azra. A narrativa não faz uso intenso de cenas animadas: o enredo surge por meio de diálogos curtos, textos opcionais e reações do mundo conforme o jogador progride. O elenco de quatro personagens jogáveis apresenta estilos de combate distintos. A estrutura lembra a narrativa ambiental de outros roguelikes, como "Hades" e "Hollow Knight".

Jogar sem parceiros ou em dupla pede domínio total do personagem. Para obter bons resultados e não ficar preso em um loop constante de morte e renascimento, é preciso alternar entre ataques rápidos, golpes mais fortes, avanços e defesas no tempo certo. Apertar botões de forma automática quase nunca resolve e costuma resultar em partidas desanimadoras. O deslocamento em dois planos exige cuidado constante, já que os inimigos atacam por diferentes direções, inclusive em ângulos inesperados.

Os gráficos são um dos maiores destaques em "Absolum" e entregam visuais impressionantes na maior parte do tempo. A arte desenhada à mão destaca cenários, personagens e animações. A primeira impressão vem do estilo visual distinto das áreas, que mescla tons quentes e estruturas orgânicas de uma maneira única. A leitura dos golpes é boa em espaços abertos, mas alguns chefes usam efeitos que ocupam quase toda a tela, criando momentos de perda de visibilidade. A performance do game como um todo é estável: mesmo com dezenas de inimigos simultâneos, não há quedas perceptíveis de taxa de quadros, seja no PC ou nos consoles, incluindo o Nintendo Switch 2.

O som reforça o impacto da direção de arte e também tem sua importância durante o gameplay. Golpes possuem ruído distinto, ajudando a identificar risco imediato. A trilha sonora é dinâmica e alterna entre faixas suaves e composições mais agressivas conforme a rota. A dublagem dos personagens sustenta personalidade e ritmo. Os sons não atrapalham a leitura da ação e mantêm clareza mesmo em cenas caóticas.

A rejogabilidade em "Absolum" é bem alta. A cada tentativa, o jogador encara rotas, inimigos, perigos e missões diferentes. Novos caminhos se abrem com base nas escolhas feitas anteriormente, e certos elementos só aparecem depois de várias falhas. A campanha principal leva em torno de 8 a 10 horas para ser concluída. Porém, para quem gosta de colecionar tudo e descobrir cada segredo, é fácil ultrapassar 30 horas de jogo sem ter visto tudo o que o game oferece.

"Absolum" consolida suas ideias ao unir combate preciso, arte memorável e um ciclo de tentativas que instiga retorno constante. Mesmo com repetição pontual e momentos de caos visual, mantém identidade marcante e ritmo envolvente, deixando nítido que sua força está em transformar cada falha em vontade renovada de jogar novamente.

*Davi Rocha é integrante do Canal Bacontástico