Confira agenda cultural desta quarta-feira, 18 de fevereiro (18/02)

Foto: Divulgação/Primeiro Plano "Agente Secreto" venceu dois filmes no 78º Festival de Cannes

A pouco menos de um mês para o Oscar 2026, os brasileiros ainda têm chances de assistir a "O Agente Secreto" nas telas dos cinemas. Concorrendo em três categorias, o longa de Kleber Mendonça Filho integra a promoção "Filme da Semana" da Rede UCI, com ingressos de meia-entrada no valor de R$ 11,50. Em Fortaleza, o público pode assistir ao filme nesta quarta-feira, 18, nos cinemas dos shoppings Iguatemi e Parangaba.

Quando: quarta-feira, 18, sessões variadas

quarta-feira, 18, sessões variadas Onde: shoppings Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)

shoppings Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba) Vendas e mais informações: Ingresso.com

Abaixo de zero

No Shopping RioMar Fortaleza, o espaço Iceland segue aberto à visitação com uma estrutura montada para quem curte baixas temperaturas. A área conta com ambiente climatizado e temperatura de 15ºC abaixo de zero. São mais de 30 toneladas de esculturas interativas feitas de gelo cristalino reunidas em ambiente temático para diversão em família. Estão inclusos casacos, luvas e uma bebida cortesia.

Quando: quarta-feira, 18, das 14h às 21 horas

quarta-feira, 18, das 14h às 21 horas Onde: Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 89,90

a partir de R$ 89,90 Venda: Sympla e bilheteria





Artes manuais

O Parque Rachel de Queiroz será o palco da última apresentação da temporada de "Bordando a Vida", que utiliza o artesanato como ponte entre gerações. A ação é encabeçada pela artista Maria Valdênia em parceria com a artista da dança e performance Silvia Moura. O público é convidado a compartilhar histórias enquanto borda um tecido de algodão com 6 metros de extensão.

Quando: quarta-feira, 18, às 16 horas

quarta-feira, 18, às 16 horas Onde: Parque Rachel de Queiroz (Rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy)

Parque Rachel de Queiroz (Rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy) Mais informações: @imaginarios_arte

@imaginarios_arte Gratuito





Samba da Encruzilhada

Encerrando o Carnaval de 2026, a Quarta-feira de Cinzas terá uma programação especial no Ajeum de Oyá, localizado no bairro Benfica. Com início marcado para as 15 horas, o ponto de cultura realiza a 3ª edição do Samba da Encruzilhada, no qual serão celebradas as culturas e tradições africanas, com apresentação do grupo Samba Kanjerê e Afirma Curimbeiro Ogan João.

Quando: quarta-feira, 18, às 15 horas

quarta-feira, 18, às 15 horas Onde: Ajeum de Oyá (avenida da Universidade, 2327 - Benfica)

Ajeum de Oyá (avenida da Universidade, 2327 - Benfica) Mais informações: @ajeum.deoya

@ajeum.deoya Gratuito





Carnaval da Sapucaí

Tradição do Carnaval no Brasil, os desfiles das escolas de samba levam emoção e energia tanto para quem está no Sambódromo como para quem assiste às apresentações das agremiações pela televisão. Após dois dias intensos de desfiles, o público pode acompanhar a apuração dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2026 nesta quarta-feira, 18, que será transmitida a partir das 16 horas na TV Globo.

Quando: quarta-feira, 18, a partir das 16 horas

quarta-feira, 18, a partir das 16 horas Onde: TV Globo



