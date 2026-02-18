Logo O POVO+
Confira agenda cultural desta quarta-feira, 18 de fevereiro (18/02)
Vida & Arte

Confira agenda cultural desta quarta-feira, 18 de fevereiro (18/02)

Foto: Divulgação/Primeiro Plano "Agente Secreto" venceu dois filmes no 78º Festival de Cannes

A pouco menos de um mês para o Oscar 2026, os brasileiros ainda têm chances de assistir a "O Agente Secreto" nas telas dos cinemas. Concorrendo em três categorias, o longa de Kleber Mendonça Filho integra a promoção "Filme da Semana" da Rede UCI, com ingressos de meia-entrada no valor de R$ 11,50. Em Fortaleza, o público pode assistir ao filme nesta quarta-feira, 18, nos cinemas dos shoppings Iguatemi e Parangaba.

  • Quando: quarta-feira, 18, sessões variadas
  • Onde: shoppings Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) e Parangaba (Rua Germano Franck, 300 - Parangaba)
  • Vendas e mais informações: Ingresso.com

Abaixo de zero

No Shopping RioMar Fortaleza, o espaço Iceland segue aberto à visitação com uma estrutura montada para quem curte baixas temperaturas. A área conta com ambiente climatizado e temperatura de 15ºC abaixo de zero. São mais de 30 toneladas de esculturas interativas feitas de gelo cristalino reunidas em ambiente temático para diversão em família. Estão inclusos casacos, luvas e uma bebida cortesia.

  • Quando: quarta-feira, 18, das 14h às 21 horas
  • Onde: Piso L2 do Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: a partir de R$ 89,90
  • Venda: Sympla e bilheteria

 

FORTALEZA-CE, BRASIL, 21-10-2025: Crochês e bordados entre gerações. As fotos foram realizadas no Espaço O Povo, na CasaCor 2025. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)
Artes manuais

O Parque Rachel de Queiroz será o palco da última apresentação da temporada de "Bordando a Vida", que utiliza o artesanato como ponte entre gerações. A ação é encabeçada pela artista Maria Valdênia em parceria com a artista da dança e performance Silvia Moura. O público é convidado a compartilhar histórias enquanto borda um tecido de algodão com 6 metros de extensão.

  • Quando: quarta-feira, 18, às 16 horas
  • Onde: Parque Rachel de Queiroz (Rua Edgar Falcão - Presidente Kennedy)
  • Mais informações: @imaginarios_arte
  • Gratuito

 

Samba da Encruzilhada

Encerrando o Carnaval de 2026, a Quarta-feira de Cinzas terá uma programação especial no Ajeum de Oyá, localizado no bairro Benfica. Com início marcado para as 15 horas, o ponto de cultura realiza a 3ª edição do Samba da Encruzilhada, no qual serão celebradas as culturas e tradições africanas, com apresentação do grupo Samba Kanjerê e Afirma Curimbeiro Ogan João.

  • Quando: quarta-feira, 18, às 15 horas
  • Onde: Ajeum de Oyá (avenida da Universidade, 2327 - Benfica)
  • Mais informações: @ajeum.deoya
  • Gratuito

 

Integrantes da escola de samba Imperatriz Leopoldinense se apresentam na primeira noite do desfile de Carnaval no Sambódromo Marques de Sapucai, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2024. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP)
Integrantes da escola de samba Imperatriz Leopoldinense se apresentam na primeira noite do desfile de Carnaval no Sambódromo Marques de Sapucai, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2024. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP)

Carnaval da Sapucaí

Tradição do Carnaval no Brasil, os desfiles das escolas de samba levam emoção e energia tanto para quem está no Sambódromo como para quem assiste às apresentações das agremiações pela televisão. Após dois dias intensos de desfiles, o público pode acompanhar a apuração dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro 2026 nesta quarta-feira, 18, que será transmitida a partir das 16 horas na TV Globo.

  • Quando: quarta-feira, 18, a partir das 16 horas
  • Onde: TV Globo

 

