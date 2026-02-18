Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 18 de fevereiro

Áries 21/03 a 20/04 Para o signo de Áries, o Sol na área de crise ilumina desafios e destaca sua habilidade de compreensão, ajudando a agir de forma eficaz. Reflita sobre os problemas com foco no autoconhecimento, visando transformações emocionais.

Touro 21/04 a 20/05 Para o signo de Touro, é um bom momento para ampliar conexões. O Sol entra na área de amizades, deixando suas interações no cotidiano ou meio social mais valorizadas. Explore a chance de novos contatos profissionais.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Para o signo de Gêmeos, esta quarta-feira é um bom momento para investir no desenvolvimento pessoal, especialmente na área profissional, onde o Sol ilumina oportunidades de crescimento. Respeite suas ambições e estabeleça metas que ajudem a atingi-las.

Câncer 21/06 a 22/07 Para o signo de Câncer, o céu indica uma fortificação de valores e estímulos para buscar a felicidade. Há chances de progresso nos estudos e na aquisição de novas experiências intelectuais e culturais.

Leão 23/07 a 22/08 É um bom momento para o signo de Leão buscar autoconhecimento, refletindo sobre desafios na vida privada. Pode surgir a necessidade de mudanças e você está em um período positivo para isso.

Virgem 23/08 a 22/09 Para o signo de Virgem, o céu indica uma harmonia emocional nos relacionamentos, com o Sol destacando a importância das pessoas influentes em sua vida. Pode ser um bom momento para trocar ideias e compartilhar vivências.

Libra 23/09 a 22/10 Para o signo de Libra, o céu indica vitalidade física e mental com o Sol iluminando sua rotina e saúde. A qualidade de vida e o trabalho em parceria ganham destaque, com oportunidades para ações conjuntas.

Escorpião 23/10 a 21/11 Para o signo de Escorpião, o céu sugere um dia de apreciação das coisas agradáveis, sem medo de problemas. Pode ser um bom momento para curtir a vida social e focar nos estudos e na expansão do conhecimento.

Sagitário 22/11 a 21/12 Para o signo de Sagitário, o céu indica que a área familiar pode ser uma grande fonte de bem-estar nesta quarta-feira. É um bom momento para focar em melhorias no cotidiano e nos relacionamentos. Troque ideias sobre necessidades comuns e compartilhe momentos de prazer.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Para o signo de Capricórnio, o céu indica um bom momento para diálogos e interações sociais, graças ao Sol transitando na área comunicativa. Inteligência e carisma são seus aliados na ampliação da sua rede de contatos.

Aquário 21/01 a 18/02 Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidade de expansão na área financeira, favorecendo análise de investimentos e pagamento de dívidas.