Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 18 de fevereiro

21/03 a 20/04
Para o signo de Áries, o Sol na área de crise ilumina desafios e destaca sua habilidade de compreensão, ajudando a agir de forma eficaz. Reflita sobre os problemas com foco no autoconhecimento, visando transformações emocionais.
21/04 a 20/05
Para o signo de Touro, é um bom momento para ampliar conexões. O Sol entra na área de amizades, deixando suas interações no cotidiano ou meio social mais valorizadas. Explore a chance de novos contatos profissionais.
21/05 a 20/06
Para o signo de Gêmeos, esta quarta-feira é um bom momento para investir no desenvolvimento pessoal, especialmente na área profissional, onde o Sol ilumina oportunidades de crescimento. Respeite suas ambições e estabeleça metas que ajudem a atingi-las.
21/06 a 22/07
Para o signo de Câncer, o céu indica uma fortificação de valores e estímulos para buscar a felicidade. Há chances de progresso nos estudos e na aquisição de novas experiências intelectuais e culturais.
23/07 a 22/08
É um bom momento para o signo de Leão buscar autoconhecimento, refletindo sobre desafios na vida privada. Pode surgir a necessidade de mudanças e você está em um período positivo para isso.
23/08 a 22/09
Para o signo de Virgem, o céu indica uma harmonia emocional nos relacionamentos, com o Sol destacando a importância das pessoas influentes em sua vida. Pode ser um bom momento para trocar ideias e compartilhar vivências.
23/09 a 22/10
Para o signo de Libra, o céu indica vitalidade física e mental com o Sol iluminando sua rotina e saúde. A qualidade de vida e o trabalho em parceria ganham destaque, com oportunidades para ações conjuntas.
23/10 a 21/11
Para o signo de Escorpião, o céu sugere um dia de apreciação das coisas agradáveis, sem medo de problemas. Pode ser um bom momento para curtir a vida social e focar nos estudos e na expansão do conhecimento.
22/11 a 21/12
Para o signo de Sagitário, o céu indica que a área familiar pode ser uma grande fonte de bem-estar nesta quarta-feira. É um bom momento para focar em melhorias no cotidiano e nos relacionamentos. Troque ideias sobre necessidades comuns e compartilhe momentos de prazer.
22/12 a 20/01
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um bom momento para diálogos e interações sociais, graças ao Sol transitando na área comunicativa. Inteligência e carisma são seus aliados na ampliação da sua rede de contatos.
21/01 a 18/02
Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidade de expansão na área financeira, favorecendo análise de investimentos e pagamento de dívidas.
19/02 a 20/03
Para o signo de Peixes, o céu sinaliza um aumento no seu brilho pessoal com a movimentação do Sol, despertando atenção alheia. Há chances de um pensamento mais vibrante, contribuindo para seu carisma, então aproveite para destacar projetos que precisem de contatos interpessoais.
O ANJO
Quem nasce sob esta influência amará viagens, será instruído e todos os empreendimentos terão sucesso. Ficará célebre pelos feitos e glórias alcançadas com talento e coragem. Lutará para manter vivas tradições e conservar lembranças das coisas queridas. Viajante e pesquisador dos fatos históricos, esclarecerá quaisquer dúvidas ou coincidências da vida, através de lembranças de encarnações anteriores.
O SANTO
Nascido em Portugal, foi confiado aos cuidados de seu tio-avô, Dom Crescónio, bispo de Coimbra. Com o auxílio do tio, estudou filosofia e teologia e, em seguida, foi ordenado sacerdote. Ofereceram-lhe os cargos de prior dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, a Custódia do Santo Sepulcro e o bispado da Sé de Viseu, mas ele recusou a todas. Com mais 11 irmãos, fundou a Ordem dos Cônegos Regrantes da Santa Cruz (Mosteiro Santa Cruz) e tornou-se seu primeiro prior. Com 70 anos, renuncia ao cargo de prior, desejando passar os últimos anos vida dedicados à oração e à contemplação. Morreu 10 anos depois, em 18 de fevereiro de 1862, em Coimbra. Apenas um ano depois de sua morte, foi canonizado; e é o primeiro santo português elevado aos altares.