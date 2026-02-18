Suspense com Isis Valverde recria famosa história do 'Quarto do Pânico'

Foto: Cenas do filme "Quarto do Pânico" /Palavra Assessoria /Divulgação Cena do filme "Quarto do Pânico" (2026), de Gabriela Amaral Almeida

Se você já assistia a filmes no começo dos anos 2000, muito provavelmente vai lembrar de ter visto essa história nas prateleiras de uma locadora ou em alguma madrugada na TV. Lançado em 2002, o norte-americano "O Quarto do Pânico", dirigido pelo aclamado David Fincher, é daqueles filmes que se tornaram símbolos, mesmo sendo tão simples e nada robusto. Afinal, o susto de uma casa invadida soa como um terror universal - não à toa, a obra acaba de ganhar uma versão totalmente brasileira.

Dirigido por Gabriela Amaral Almeida, a trama busca recriar o conflito mantendo os pontos de virada e todos os seus personagens. Na história, uma mulher e sua filha se mudam sozinhas para um casarão enorme, de luxo, com várias proteções anti-invasão e protocolos de segurança - o mais robusto deles é o chamado "quarto do pânico", uma espécie de cofre inviolável que tranca por dentro e tem acesso à vigilância da casa inteira por câmeras internas.

Leia no O POVO+ | Por que o Brasil ama Wagner Moura?



Já na primeira noite, sem saber que a casa já estava ocupada, um trio de ladrões invade com um integrante estratégico: o próprio arquiteto do quarto, disposto a arrombá-lo para roubar o que está lá dentro. "Foi fundamental para mim entender que essa história é sobre violência", contou a diretora em coletiva de imprensa. "O que é a violência para mim, Gabriela, sujeito feminino em um mundo masculino? E o que é a violência sociologicamente falando no nosso país, marcado pela violência urbana, por essa ameaça que nos ronda diariamente? Compreender a natureza dessas violências foi essencial para chegar ao desenho do filme".

Dentre tantos desafios que Isis Valverde encara para construir essa tensão, talvez a maior delas tenha sido criar uma personagem diferente da que Jodie Foster encarnou em 2002. Assim como no primeiro filme, muito da sua invenção perpassa a relação com a personagem da filha, aqui interpretada por Marianna Santos. "Levei ela ao cinema, para tomar sorvete, criei uma relação fora de cena para que isso atravessasse o filme. Criança é transparente, você enxerga através", disse a atriz em resposta ao O POVO. "Foi a primeira vez que trabalhei com uma criança, e eu estava receosa. São situações extremas, não é um papel fácil. Como mãe, isso me ajudou muito", aponta.

Sobre o processo de adaptação, Gabriela compara as diferentes origens de produção: "Vejo esse projeto muito mais como uma adaptação do que como um remake. Estamos falando de repensar a musculatura dessa narrativa dentro de um processo de produção do cinema brasileiro, que é completamente diferente do sistema norte-americano".

Leia também | Filme sobre a rebelião dos jangadeiros estreia nos cinemas este mês



Agora envolvida nesse projeto com produção da Sony Pictures e estrelas da TV, incluindo também Marco Pigossi, André Ramiro, Caco Ciocler, Clarissa Kiste e Leopoldo Pacheco, Gabriela já era conhecida no meio do cinema independente com obras que ela também viria a usar como referência. Pensando estética, dramaturgia e tensão no filme, há algo bastante familiar, como se fosse uma união da clausura violenta de "O Animal Cordial" (suspense que se passa todo dentro de um restaurante com direito a assassinatos) e o mistério familiar de "A Sombra do Pai" (terror em que a filha lida com a depressão do pai enquanto vê o fantasma da mãe no quintal de casa).

"Em 'Animal Cordial', por exemplo, existe uma violência latente que encontra sua razão no gore, nas mortes que acontecem ao longo da narrativa. Já aqui, a violência é diferente", aponta a diretora ao olhar para a própria filmografia.

Confira o trailer do filme "Quarto do Pânico":

No meio desse processo, Isis revela como ela também fez parte da criação: "A gente tirou a roupagem mais americanizada, os grandes efeitos, e foi para o osso da história. Sofri muito nesse processo com essa ideia do masculino invadindo o lugar sagrado dessa mulher. A gente viu a versão do David Fincher, um homem contando uma história feminina. Trouxemos isso para a nossa brasilidade, para o nosso orçamento, para a nossa forma de contar. Lá havia muitos efeitos especiais; aqui, a força está na situação e nos corpos dentro daquele quarto".

"Quarto do Pânico" estreou no Festival do Rio em 2025. No último dia 13 de fevereiro, chegou com exclusividade no catálogo do Telecine, disponível nos streamings da Globoplay, Prime Video e por meio das operadoras de canal fechado.