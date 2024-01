Diretório do PT faz reunião, com Elmano e Evandro presentes

Foto: Divulgação/assessoria Evandro Leitão Evandro fala em reunião da executiva do PT Ceará

Um dia após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o diretório estadual do PT Ceará se reuniu na manhã deste sábado, 20, no Hotel Praia Centro, em Fortaleza.

Participaram do encontro o governador Elmano de Freitas e também o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, lançado nesta semana pré-candidato a prefeito de Fortaleza.

"O diretório estadual do PT se reúne nesta manhã para traçar diretrizes e organizar o partido para 2024. Reunião após um ano do governo Elmano de Freitas, que também participa das deliberações". O deputado federal José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara, participou remotamente.

A reunião começou com apresentação feita por Elmano sobre as ações do Governo do Estado neste primeiro ano, com destaque para o programa de combate à fome.

As forças políticas tiveram espaço para falar sobre a avaliação do primeiro ano de governo, sobre o papel do PT e as eleições municipais.

Ficaram para os bastidores os comentários sobre a ausência da deputada Luizianne Lins na visita de Lula, ao apontar o tratamento em evento anterior do Ministério da Educação com a presença do presidente. Luizianne também não está presente neste sábado.