Em menos de 24 horas desde o lançamento, o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) ou o "Enem dos Concursos" recebeu cerca de 217 mil inscrições, segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. As candidaturas abriram na sexta-feira, 19, e vão até o dia 9 de fevereiro.

Os candidatos disputam mais de 6.640 vagas em 21 órgãos federais. As taxas de inscrição variam de R$ 60 a R$ 90, conforme o cargo e escolaridade. Isenção da taxa pode ser pedida até 26 de janeiro. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio.

Dentre os oito blocos, o 7º - Gestão Governamental e Administração Pública e o 8º - Nível Intermediário possuem o maior número inscritos, com 36.177 e 93.453, respectivamente. O governo prevê receber até 3 milhões de inscritos.

O processo dá oportunidade para profissionais graduados e cidadãos que possuem Ensino Médio completo. Os salários iniciais ofertados variam de R$ 3.741,84 a R$ 22.921,70.

As inscrições são feitas pela internet na página www.gov.br