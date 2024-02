Foi muita emoção — e muita água — na estreia do Carnaval fortalezense. Para hoje, domingo, 11, a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de chuvas mais isoladas e menos intensas. Segundo o órgão, as precipitações para os próximos dias deverão ocorrer devido a áreas de instabilidade, efeitos de brisa, além da combinação de temperatura, umidade e relevo.

Em boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o sul do Ceará recebe previsão de chuvas intensas, com acumulados superiores a 50 milímetros por dia, além de ventos intensos de 40 a 50 quilômetros por hora. O órgão orienta a não se abrigar debaixo de árvores em caso de rajadas de vento, dado o risco de quedas e descargas elétricas.

Neste domingo, a temperatura mínima deve atingir 24 °C e a máxima, 30 °C, conforme dados da Climatempo. A segunda, 12, deve começar ensolarada. Já na terça, 13, pancadas devem atingir a Capital entre a tarde e a noite. Nos três dias, a probabilidade de chuva é alta: 90%.(MB)