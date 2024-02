Apesar de não ter impedido a folia em diversos pontos de Capital, a chuva deste sábado acarretou cancelamento de certas programações carnavalescas. O tradicional Carnaval das Crianças, na Praça dos Mártires (Passeio Público), no Centro, foi suspenso no início da manhã. O palco ficou encharcado de água e os equipamentos foram desligados para evitar incidentes.

Por volta de 15h30min, a agenda do Parque Rachel de Queiroz — um dos oito principais polos do ciclo carnavalesco da Capital —, no bairro Presidente Kennedy, foi cancelada devido à enchente da maior parte das microlagoas do local e a danos causados ao palco onde ocorreriam as apresentações. Tendas de apoio também foram derrubadas pelo vento forte.

Conforme a Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor), o restante da programação está em princípio mantido, mas é acompanhado caso a caso.

No fim da tarde, a Caixa Cultural Fortaleza e o Cine São Luiz suspenderam suas atividades. O alagamento do entorno da Caixa Cultural, na Praia de Iracema, motivou a decisão. Estavam previstos oficina de "confetes orgânicos e sustentabilidade" e bloco "Bailinho Gente Arteira". Programação retorna somente na quinta-feira, 15.

Já o cancelamento no Cine São Luiz ocorreu por "questões técnicas". O cineteatro exibiria uma sessão de trabalhos do cineasta espanhol Pedro Almodóvar.(MB)