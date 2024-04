Com Evandro tendo maioria, PT escolhe candidato à prefeitura de Fortaleza

Foto: AURÉLIO ALVES PT vota neste domingo, 21, quem será o candidato na disputa pela prefeitura de Fortaleza

O PT de Fortaleza escolhe neste domingo, 21, quem será o nome que irá representar a sigla na disputa pela prefeitura de Fortaleza. 200 delegados virão votar no encontro municipal marcado para acontecer a partir das 9 horas no Hotel Oasis, no bairro Meireles. O presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PT), tem a maioria dos delegados e deve ser confirmado como candidato.

A primeira etapa do processo interno do partido aconteceu no domingo, 7 de abril. Quase seis mil filiados compareceram às urnas para votar nas chapas que irão escolher o candidato neste domingo. Evandro confirmou favoritismo e conseguiu 118 delegados, com o apoio de quatro chapas. Os grupos foram articulados por nomes de peso como os dos deputados federais José Airton e José Guimarães, líder do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados.

Individualmente, a chapa que apoia Luizianne Lins foi a mais votada, com 1.686 votos, convertidos em 58 delegados. Mas, Evandro teve apoio de quatro chapas que, somadas, conseguiram mais da metade dos delegados (3.445). Ele somou 59% dos votos. A sigla tem ainda os deputados Guilherme Sampaio, que terá 20 delegados, e Larissa Gaspar, que terá 4. O secretário Artur Bruno não apresentou chapa.

Após a eleição dos delegados, Luizianne agradeceu o apoio, mas apontou "influências externas invadiram integridade do processo". Conforme O POVO apurou, ela deve comparecer ao evento, após ter decidido em conjunto com seus aliados em reunião neste sábado, 20. O grupo deve seguir votando a deputada. Há a expectativa que os demais pré-candidatos declarem apoio a Evandro.

Entre os convidados, governador Elmano de Freitas (PT), secretários de Estado filiados ao PT, membros do diretório municipal e estadual do PT, além de membros do diretório nacional do PT pelo Estado do Ceará. O ministro Camilo Santana (PT) deve também marcar presença.



Conforme o presidente do partido em Fortaleza, deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio, apesar do resultado do domingo, 7, quando as chapas foram votadas, há compromisso dos delegados com os pré-candidatos e o momento será usado para o debate e escolha do candidato. Ele afastou a hipótese de o evento ser uma "festa" para Evandro.

Confira como ficou a divisão dos delegados:

Chapa 100 - Luizianne Lins: 1.686 (29%)

Número de delegados: 58 delegados



Chapa 110 - Evandro Leitão: 1.442 (24,806%)

50 delegados



Chapa 120 - Evandro Leitão: 797 (13,711%)

26 delegados



Chapa 150 - Evandro Leitão: 642 (11%)

22 delegados



Chapa 180 - Evandro Leitão: 564 (9,702%)

20 delegados



Chapa 123 - Guilherme Sampaio: 572 (9,840%)

20 delegados



Chapa 140 - Larissa Gaspar: 110 (1,87%)

Número de delegados: 4 delegados

As chapas na disputa eram:

Chapa 123 - Nosso Partido, Nossa Fortaleza: Guilherme Sampaio

⁠Apoiada por: vereador Dr. Vicente; ex-secretária de Educação Dra. Ana Maria Fontenele; médico psiquiatra Dr. Valton Miranda



Chapa 140 - Por Uma Fortaleza do Povo: Larissa Gaspar

⁠Apoiada por: Nilze Costa e Silva, Angela Uchoa, Paulo Roberto Ximenes, Marcelo Uchoa, Gustavo Portela, Aline Saraiva

Chapa 100 - Luizianne Prefeita: Luizianne Lins

⁠Apoiada por: Deodato Ramalho, Mariana Lacerda, Roberto Gomes, Vereadora Adriana, Ana Lúcia Vitorino, Wládia Fernandes, Rafael Tomyama, Eudes Bayma, Vaumick Ribeiro

Chapas que apoiam Evandro Leitão (apoiadores do presidente da Assembleia Legislativa se dividiram em quatro chapas)

Chapa 110 - Unidade Petista Rumo à Vitória, liderada por Miguel Braz, secretário-executivo de Articulação Política do Estado

⁠Chapa 120 - Unidade Ação Popular, liderada por João Aglaylson, que foi chefe de gabinete de Ronivaldo e hoje tem cargo na articulação do governo Elmano de Freitas

⁠Chapa 150 - Unidade e Esperança MPT/MS/EPS, que reúne José Airton Cirilo, Acrísio Sena e Professor Pinheiro

Chapa 180 - Unidade por Fortaleza, liderada por José Guimarães

Artur Bruno, pré-candidato, não apresentou chapa

Cinco pré-candidatos estão na disputa: