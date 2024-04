Evandro e Sarto batem boca nas redes sociais

Foto: AURÉLIO ALVES Sarto e Evandro bateram boca pelas redes sociais na véspera de encontro do PT

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), rebateu as críticas que recebeu do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT), que, horas antes, avaliou a gestão do pedetista como "ruim".

Evandro disse que o prefeito fazia "picuinha" por não se alinhar ao Governo do Ceará e ao Federal.

Nas redes sociais, Sarto rebateu as críticas, alfinetou o governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT), que fazem parte do grupo político de Evandro.

O parlamentar largou na frente para ser escolhido como candidato do PT na disputa pela prefeitura de Fortaleza e, assim, deve enfrentar justamente Sarto, que tentará reeleição.

"Alinhamento bom é o que eu aprendi desde pequeno: ter a casa arrumada e as contas em dia. É como funciona a Prefeitura de Fortaleza. O contrário do Governo do Estado e do Ministério da Educação, que devem a fornecedores e atrasam pagamento até de transporte escolar", disse o prefeito. Sarto ainda escreveu uma hashtag com os dizeres: "Vai ver se eu 'tô' na esquina, Leitão".

"O que Fortaleza não aguenta mais, prefeito Sarto, é uma gestão ruim, como a sua, infelizmente", respondeu Evandro. (Júlia Duarte)