Foto: © Fotos Mídia Social (X) Filho do prefeito de Belém morre aos 16 anos

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol), comunicou no sábado, 20, que seu filho, Arthur Rodrigues (foto), de 16 anos, morreu em Joinville, em Santa Catarina, onde vivia com a mãe e passava por um tratamento de saúde. A causa da morte não foi divulgada.

"Neste momento de inexprimível dor, é com o coração partido que compartilhamos com todos os belenenses a perda de meu querido filho, Arthur". Edmilson informou ainda a intenção do filho de doar os órgãos. (Agência Brasil)