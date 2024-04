Foto: Samuel Setubal/ O POVO, Júnior Pio / Alece e Divulgação MARTA Gonçalves, Dra Silvana, Alcides Fernandes e Carmelo Neto

No âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Ministério Público Federal (MPF) emitiu parecer na sexta-feira, 19, para a manutenção da cassação da chapa de deputados estaduais do PL no Ceará.

Além disso, a peça dá provimento a sanções ao ex-presidente do PL no estado, o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves.

O gestor tinha sido liberado de punições, mas o vice-procurador foi favorável à aplicação de ilegibilidade. (Júlia Duarte)