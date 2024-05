Gasolina sobe 4,76% no Ceará em maio; em Fortaleza alta é de 5,21%

Foto: FERNANDA BARROS Os dados são das semanas dos dias 28 de abril a 4 de maio e 19 a 25 de maio.

O preço médio de revenda do litro da gasolina comum subiu 4,76% no Ceará, indo de R$ 5,67 para R$ 5,94, de acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) entre as semanas dos dias 28 de abril a 4 de maio e 19 a 25 de maio, divulgados neste sábado, 25.

Fortaleza também registrou uma alta de preços um pouco maior no período, de 5,21%, passando de R$ 5,56 para R$ 5,85 por litro (L). A cidade é a 13ª capital com preço mais barato da gasolina comum no Brasil. A primeira colocação é de São Luís, com o litro a R$ 5,42, e a última é de Rio Branco, com valor de R$ 6,84 por litro.

No Ceará, apenas o município de Crateús — a 350 quilômetros de Fortaleza — tem custo de gasolina mais barato do que a capital, a R$ 5,77 por litro de revenda. Já Itapipoca ficou com o montante mais caro na última semana, com R$ 6,43 por litro.

Foram pesquisados 156 postos de combustíveis em 13 dos 184 municípios do Estado, com um preço mínimo de revenda por litro da gasolina comum de R$ 5,56 em Fortaleza e máximo de R$ 6,49 em Itapipoca. O coeficiente de variação foi de 0,036.

No comparativo a outros estados do Nordeste, o valor do litro da gasolina no Ceará é o quarto mais caro da região, atrás de Sergipe (R$ 6,31), Rio Grande do Norte (R$ 6,24) e Bahia (R$ 6,14).

A média nacional foi de R$ 5,85. Nota-se, assim, que o valor da gasolina no Ceará ficou acima do nível nacional; em Fortaleza, houve empate.