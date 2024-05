Pirambu celebra 62 anos de resistência com marcha

Foto: Arquivo Pessoal/ Gabriel Sousa Grande Pirambu

"Vem ver, ó Fortaleza, o Pirambu passar! Somos pessoas humanas, temos direitos que ninguém pode tirar". O verso é do hino do Pirambu, que ecoou durante todo o trajeto da marcha de janeiro de 1962, movimento que reuniu cerca de 40 mil pessoas em busca do direito à terra, moradia digna, água encanada, luz e pão.

E neste sábado, 25, com uma programação repleta de atrações culturais, prestação de serviços e a tradicional marcha, a comunidade do Grande Pirambu, em Fortaleza celebra seus 62 anos de história com o tema "Pirambu; memória e resistência".

Na ocasião, houve ação social na Areninha e na Praça do Abel e atendimento à população da Defensoria Pública, do "Projeto Chega Junto" da Prefeitura de Fortaleza. Jorge Lima, liderança comunitário diz que comemorar o aniversário de 62 anos com a marcha é fundamental para nunca esquecer a memória e as lutas daqueles que vieram antes.