Quatro pessoas são resgatadas em desabamento no Vicente Pinzón

Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará Ainda não há informações sobre o que teria causado o desabamento

Quatro pessoas foram resgatadas após o desabamento do teto de uma residência por volta do meio-dia deste sábado, 25, no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza. Na ocasião, um homem, duas crianças e uma mulher grávida foram retirados de escombros após ficarem presos aos destroços de um alpendre, atingido pelo desabamento.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), as vítimas estavam conscientes e orientadas quando os agentes chegaram. Os quatro foram resgatados sem ferimentos aparentes.

Por precaução, as vítimas receberam atendimento pré-hospitalar e foram encaminhadas para uma unidade hospitalar para exames mais detalhados.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil de Fortaleza também participaram da ocorrência.

Ainda não há informações sobre o que causou o desabamento

"O CBMCE reforça a importância da prevenção de acidentes em residências. É fundamental realizar vistorias periódicas nas estruturas das casas, especialmente em áreas com maior risco de desabamentos, como tetos e paredes. Em caso de qualquer indício de problema, procure um profissional especializado para avaliação e reparos", disse o Corpo de Bombeiros em nota.