Morre Águia Dourada, repórter policial que marcou a TV cearense

Foto: Arquivo pessoal/ reprodução Águia Dourada estava afastado da televisão desde julho de 2021

O repórter policial Águia Dourada teve a morte confirmada ontem. O anúncio foi feito pela TV Cidade, onde ele trabalhou por duas décadas.

O repórter ficou conhecido pelo estilo marcante e pela forma intensa com que narrava o cotidiano das periferias de Fortaleza.

Águia conquistou o público com sua linguagem direta e bordões que ficaram na memória dos telespectadores, como "É no pique e na agilidade" e "É bala, muita bala!".

Ele estava afastado da televisão desde julho de 2021, por motivos de saúde. Desde 2020, ele enfrentava um câncer de pulmão e morreu em decorrência de complicações da doença.

A morte do repórter gerou comoção entre colegas de profissão, amigos e telespectadores que acompanharam sua carreira ao longo dos anos.

