Clientes prejudicados pela 123 Milhas recebem proposta de acordo extrajudicial

Foto: Juca Varella/Agência Brasil Propaganda da empresa 123 Milhas, no Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek

Resumo Ao O POVO, clientes prejudicados pela 123 Milhas relatam terem recebido proposta de acordo extrajudicial da empresa

123 Milhas está em recuperação judicial desde 2024 e ainda não realizou pagamentos aos credores

Defensoria Pública de Minas Gerais acompanha o caso e orienta

A 123 Milhas, empresa de turismo em recuperação judicial, está enviando propostas de acordo extrajudicial para clientes que tem valores a receber. A proposta, no entanto, desagrada os credores com quem O POVO conversou.

A empresa ganhou notoriedade ao ofertar ao mercado opções de viagens com a utilização de milhas, num processo de arbitragem de milhas aéreas, vendendo passagens a preços agressivamente baixos para viagens com datas flexíveis.

O sistema, porém, ruiu, e a empresa ficou insolvente, resultando em prejuízos a milhares de clientes ao redor do Brasil.

Agora, após ter a recuperação judicial aceita pela Justiça de Minas Gerais no em agosto de 2024, o Grupo 123 - que também inclui a Art Viagens e a Novum - busca acordos extrajudiciais com os credores.

Em dezembro passado, a revisão de créditos deu prazo para que os consumidores lesados pela 123 Milhas pudessem conferir informações cadastrais e os valores a receber e formalizar a participação no processo de indenização por danos morais.

Pouco menos de dois meses depois, clientes da empresa buscaram O POVO neste sábado, 7/2, informando que receberam contato do Grupo 123, disponibilizando um "Termo de Adesão" em que os clientes poderiam receber valores antecipadamente "sem necessidade de participação na Assembleia Geral de Credores".

Por contato direto no WhatsApp dos credores, a empresa ainda disponibiliza um vídeo com "orientações sobre como assinar o Termo", além de aviso.

"Importante: os pagamentos ocorrerão após a aprovação e homologação do plano pela Justiça".

A reclamação fica por conta da dúvida dos clientes em relação aos valores a serem pagos, pois há o temor de que a integralidade dos valores não seja paga ou se há qualquer garantia se os repasses não serão suspensos.

Caso aceitem o acordo extrajudicial, os clientes, fornecedores e ex-funcionários que receberam a proposta automaticamente cancelariam seus protestos judiciais, inclusive por danos morais.

"A homologação do Plano acarretará o cancelamento de todo e qualquer protesto junto a Cartórios de Títulos e Documentos que tenha origem em eventuais créditos, bem como na exclusão definitiva do nome das recuperadas (empresas do Grupo 123) nos registros de qualquer órgãos de proteção ao crédito quando o apontamento se originar de quaisquer eventuais créditos."

O POVO entrou em contato com o Grupo 123 por meio do contato disponibilizado, um email, e aguarda retorno.

Defensoria Pública orienta sobre proposta feita pela 123 Milhas

Em seu site oficial, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) tem orientado os credores da 123 Milhas. Uma cartilha informativa foi criada para ajudar quem entrou com processo contra a empresa. (Veja aqui a cartilha da DPMG)

Segundo a DPMG, a adesão ao plano de pagamento da recuperação judicial proposta pelo Grupo 123 não é obrigatória.

"Nesse momento, abriu-se ainda a possibilidade de os credores aderirem ao plano de pagamento apresentado pela 123 Milhas na recuperação judicial. Mas atenção! Essa adesão às opções de pagamento não é obrigatória nessa etapa".

E continua: "A assinatura do Termo de Adesão implica aceitação irrevogável e irretratável do Plano. Ao fazer isso, você não participará da Assembleia-Geral de Credores (AGC)."

Ainda conforme a DPMG, caso os credores não concordem com os termos do acordo proposto pelo Grupo 123, deverá aguardar pela AGC.

"Nesse caso, não é necessário tomar nenhuma atitude nesse momento. Na Assembleia, haverá a discussão e votação do plano, que pode implicar em sua aceitação, rejeição ou modificação", explica.