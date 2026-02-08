Com unidades de R$ 295 mil, obra do antigo ginásio do colégio Marista é lançada

Foto: Projeto do Estúdio MRV&CO/Divulgação ￼IMAGEM do empreendimento no Centro de Fortaleza

Resumo MRV anuncia lançamento de novo empreendimento no Centro de Fortaleza

Projeto será para atender demanda da Faixa 3 do Minha Casa, Minha Vida e fica onde era localizado o saudoso ginásio do colégio Marista

Veja abaixo mais sobre o projeto, com imagem da fachada

O projeto do prédio Parque Marista foi lançado, no Centro de Fortaleza, com preços a partir de R$ 295 mil. O local da construção é no antigo complexo atlético e ginásio do colégio Marista, entre as ruas Jaime Benévolo e Meton de Alencar.

Segundo a construtora MRV, o Parque Marista terá 576 unidades habitacionais, divididos em três torres residenciais, cada uma com 15 pavimentos. O POVO informou, em outubro de 2025, os planos da empresa para o terreno adquirido.

Cada torre contará com 12 apartamentos por andar e três elevadores. A construtora ainda anuncia mais de 20 itens de lazer distribuídos nas áreas comuns.

O Valor Geral de Vendas (VGV) do empreendimento é estimado em R$ 201 milhões, sendo direcionado ao público Faixa 3 do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), aqueles com renda familiar mensal a partir de R$ 6 mil.

A base de preços dos apartamentos parte de R$ 295 mil, enquanto a metragem varia de áreas de 38,8 metros quadrados (m²) a 40,44 m².

Novo empreendimento da construtora MRV ficará localizado no Centro de Fortaleza Crédito: Estúdio MRV&CO

No lançamento, a MRV destacou a localização do empreendimento, que “ocupa uma área de forte relevância histórica e urbana e marca a chegada do programa MCMV a uma região que, até então, não contava com empreendimentos enquadrados nessa modalidade habitacional”.

Marcelo Carneiro, gestor comercial da MRV no Ceará, o lançamento reforça o momento de expansão da companhia no Estado. “O Parque Marista representa não apenas um novo empreendimento, mas um marco para a atuação da MRV em Fortaleza, ao levar o MCMV para uma área central e histórica da Cidade”.

“Em 2026, devemos alcançar um número recorde de lançamentos no Ceará, ampliando nosso plano operacional, gerando empregos e contribuindo de forma efetiva para a redução do déficit habitacional no Estado”, afirma.