Atentado ao Fortaleza, Kervin na seleção e exclusiva com Aylon, do Ceará

No FutCast desta segunda-feira, 26, Lucas Mota e Thiago Minhoca comentam toda a repercussão do atentado sofrido pelo Fortaleza em Pernambuco. Além disso, o programa também falará da sinalização da seleção venezuelana para a convocação de Kervin Andrade, do Fortaleza, e da entrevista exclusiva do atacante Aylon, do Ceará, ao Esportes O POVO.