Clássico-Rei eletrizante: polêmicas, destaques e táticas

No FutCast desta segunda-feira, 19, Lucas Mota e Thiago Minhoca comentam tudo que rolou no primeiro Clássico-Rei do ano, um jogo eletrizante com direito a polêmicas, seis gols e muito assunto para debater. As equipes ficaram no 3 a 3. Matheus Bahia, Aylon e Saulo Mineiro marcaram para o Vovô, enquanto os tentos do Leão foram anotados por Tinga, Kauan e Imanol Machuca